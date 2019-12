Análise: Ceará joga mal, perde para o Corinthians e agora seca o Cruzeiro

A torcida alvinegra lotou o Castelão para apoiar o Ceará na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, na esperança de uma vitória, ou mesmo de um empate. Isso permitiria ao clube se manter na Série A, após o fim da 37ª rodada, caso o Cruzeiro sofresse derrota diante do Grêmio, hoje, fora de casa.

Mas deu tudo errado ontem, no Castelão, com o Vovô jogando mal e sendo derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, resultado que obrigará o clube a definir sua situação na última rodada, no domingo, ao encarar o Botafogo, às 16 horas, no Nilton Santos, no Rio.

O termo deu tudo errado faz todo o sentido, pela tola expulsão de Lima, aos 23 do 2ºtempo, o que complicou a tarefa do Vovô de buscar o gol. Também vale ressaltar a não marcação do pênalti em Leandro Carvalho. O árbitro, após consultar o VAR, preferiu marcar um polêmico toque de mão no início da jogada, já que a mesma estava colada ao corpo.

O necessário para o Vovô escapar na última rodada dependerá do resultado do Cruzeiro, hoje, contra o Grêmio. Como o Ceará se manteve com 38 pontos com a derrota e o time mineiro tem 36 (dois pontos a menos), caso o Cruzeiro vença, o Ceará precisará vencer e torcer para um tropeço do rival direto diante do Palmeiras, no Mineirão. Em caso de empate do Cruzeiro hoje, o Vovô continuará dependendo de si, já que continuará na frente na tabela e uma vitória na última rodada bastaria.

O Ceará só joga por um empate no Rio de Janeiro, caso o Cruzeiro some apenas um ponto nos dois jogos que terá, contra Grêmio e Palmeiras.

A verdade é que o Vovô não teve competência para encaminhar sua permanência, jogando uma partida abaixo da anterior, quando empatou por 1 a 1 com o Athletico/PR, no último sábado, também no Castelão, na estreia de Argel Fucks.

O treinador manteve a estrutura de time da estreia, apenas modificando a equipe com a volta de Samuel, que estava suspenso, e as entradas de Eduardo Brock e Ricardinho, além das entradas dos suspensos Valdo e William Oliveira. Assim, mantendo Lima, Leandro Carvalho e Thiago Galhardo na frente, Argel queria o mesmo volume de chances criadas contra o Furacão.

Só que o Alvinegro não repetiu a boa atuação, não atuando da forma que um jogo tão decisivo para a sua permanência merecia.

Nervoso, sentindo o peso da partida, o Vovô mostrou-se afobado demais para criar jogadas, e demonstrou, mais uma vez, pouco poder de finalização. Em outras palavras, o time deixou claro que não tem um jogador para decidir, para criar constantes situações de perigo ao gol adversário. Assim, Cássio, o goleiro do Corinthians, fez apenas uma grande defesa, no 1º tempo, em uma falta cobrada por Ricardinho.

No mais, o time de Argel ficou encaixotado no competente esquema de marcação do Corinthians, que jogava por uma vaga na Libertadores. Os responsáveis por achar os espaços e criarem chances de gol, como Felipe Silva, Lima, Thiago Galhardo e Leandro Carvalho pouco criaram na 1ª etapa.

Sem criar, o Ceará viu o Corinthians crescer no jogo, se tornando perigoso em suas investidas, com Matheus Vital quase abrindo o placar para o Timão, mas seu tiro foi interceptado por Eduardo Brock em cima da linha. Assim, com um ataque inoperante no 1º tempo, Argel Fucks arriscou, com a entrada de Felippe Cardoso no lugar de Felipe Silva, mudando Thiago Galhardo de posição, deixando-o na função de armador.

Jogo foi equilibrado durante um período Kid Junior

Mas o panorama do jogo pouco mudou no 2º tempo, com o Ceará já levando um susto, com uma bola na trave no primeiro minuto. Aos 7 minutos, Leandro Carvalho foi derrubado por Fágner na área e o árbitro consultou o VAR, mas preferiu marcar toque de mão involuntário de Leandro ao invés da penalidade.

Após o lance, o técnico do Ceará, Argel Fucks lançou Matheus Gonçalves - autor do gol diante do Athletico/PR - no lugar de Leandro Carvalho, visando ganhar mais velocidade na frente.

Só que antes da alteração modificar o panorama do ataque do Ceará, Lima cometeu mais uma falta dura, com um carrinho, e foi expulso aos 25 minutos, complicando a tarefa do time em buscar a vitória.

Assim, a torcida alvinegra, que fazia uma festa magnifica no Castelão, ficou apreensiva. Foi aí que entrou a ousadia do técnico do Timão, Dyego Coelho, colocando Gustavo e Clayson para deixar o time muito mais ofensivo.

Já Argel Fucks, tirou o nulo Felippe Cardoso para a entrada de Chico, visando fechar mais o meio campo.

Não teve jeito. Aos 38 minutos, depois de muito pressionar, o Corinthians fez 1 a 0, em jogada construída pelos dois jogadores que haviam entrado: Clayson cruzou na cabeça de Gustavo, para vencer Diogo Silva.

O gol sofrido deixou o Ceará em desespero e sem qualquer reação na partida, não conseguindo criar nenhuma jogada de perigo, para desolação da torcida alvinegra. E pior, quase viu o time paulista ampliar, acertando a trave com chute do lateral-direito Fágner.

Após o apito final, a tristeza tomou conta da torcida alvinegra, mais uma vez decepcionada com o time que foi incapaz de fazer sua parte para ficar na Série A. Ao fiel torcedor do Ceará, que vem sofrendo na competição, resta torcer que o desfecho seja feliz, apesar dos os sinais em contrário.

Ficha técnica

Série A do Brasileiro - 37ª rodada

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

4 de dezembro

Ceará 0

Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Eduardo Brock e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Lima e Felipe Baxola (Felippe Cardoso) (Chico); Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves) e Thiago Galhardo. Técnico: Argel Fucks

Corinthians

Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Ramiro (Gustavo), Gabriel (Ralf), Júnior Urso (Clayson) e Mateus Vital; Janderson e Boselli. Técnico: Dyego Coelho

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Gol: Gustavo (COR)

Cartões Amarelos: João Lucas e Fabinho (CEA); Manoel, Carlos Augusto, Gabriel e Clayson (COR)

Cartão Vermelho: Lima (CEA)

Renda: R$ 500.713,00

Público: 47.731 pagantes