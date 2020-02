Análise: Ceará faz o suficiente em jogo de observações

O Ceará entrou em campo com uma equipe alternativa e, na tarde chuvosa de sábado de Carnaval, venceu o Caucaia por 1 a 0, pela 4ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense na Arena Castelão, com gol de Rodrigão. O resultado levou o Vovô à vice-liderança do certame local com sete pontos em três jogos.

Bastante cobrado por ainda não ter marcado gols, o camisa 9 enfim balançou as redes. Após ter tido chances na primeira etapa no qual desperdiçou desviando de cabeça para fora, o centroavante voltou para a etapa final e não demorou muito para desencantar. Com seis minutos de bola rolando, a jovem revelação alvinegra Kelvyn cobrou com perfeição na área e Rodrigão, que subiu no meio de dois zagueiros da Raposa Metropolitana, mandou para o fundo da barbante de cabeça.

O resultado foi importante não só pelo triunfo que levou o Vovô para a vice-liderança com oito pontos, mas também para dar "novos olhos" a Enderson Moreira sobre atletas que ganharam oportunidade. Fabinho, que vinha sendo titular, foi importante no meio-campo tanto nos desarmes quanto nas jogadas de transição do meio para o ataque. Outros dois bons nomes vistos na partida foram o dos laterais Eduardo e Kelvyn. Foi dos pés do atleta de 20 anos, cria da base alvinegra, que saiu a assistência para o gol da vitória. Além disso, o lateral, assim como o companheiro Eduardo, subiram para ajudar no ataque, mas não deram muitos espaços no setor defensivo, atuando bem.

Gol do alívio

Vivendo sob desconfiança da torcida desde sua chegada, Rodrigão teve ontem o suspiro de alívio depois de marcar seu primeiro tento após seis jogos. De fora das últimas partidas por opção técnica, o centroavante desabafou após o jogo e afirmou saber que a pressão acontece em toda equipe.

"Em qualquer lugar tem pressão, mas o elenco é bom, sabe se portar, são jogadores rodados que sabem como é a pressão de jogar em um time grande como o Ceará que tem uma torcida imensa", disse o centroavante. E seguiu. "Não é fácil ficar sem fazer gols, então é ter cabeça fria e trabalhar muito que (o gol) acontece. Espero que continue assim até o final da temporada", disse o centroavante.

Pressão na Raposa

Completando 54 dias sem vencer, o Caucaia vive má fase e é o único time que ainda não venceu na 2ª Fase do Estadual, ocupando a última posição com nenhum ponto somado. Apesar da derrota sofrida, a equipe jogou de igual para igual com o Vovô e o atacante Jacaré conseguiu se destacar com jogadas rápidas e hábeis, mas não foram suficientes para conquistar o empate.

Ficha Técnica

Campeonato Cearense, 2ª fase

Arena Castelão

20 de fevereiro de 2020

CEARÁ 1

CAUCAIA 0

Diogo Silva, Eduardo, Tiago Pagnussat, Eduardo Brock, Kelvyn, Fabinho, Ricardinho, Felipe Silva, Wescley

(Léo Chú), Mateus Gonçalves (Rick), Rodrigão (Bergson). Técnico: Enderson Moreira

Théo (Ricardo), Matheus Sousa, Roni Lobo, Túlio, Iury Kaique, Jackson Caucaia (Fábio Leite), Dim, Matheusinho, Paulista (Moré), Jacaré, Thiaguinho. Técnico: Paulo Shardong

Árbitro: Dênis Garcês

Gol: Rodrigão

Cartões Amarelos: Dim (CEC) e Fabinho (CSC)