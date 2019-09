Análise: Ceará é punido por falha e não tem força para reagir contra Athletico/PR

O Ceará até tentou, mas não resistiu. Na Arena da Baixada, ontem, sucumbiu aos desfalques e à grama sintética, sendo derrotado por 1 a 0 - gol do meia Nikão. A partida, válida pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro, deixou o Vovô na 13ª posição, com 20 pontos.

A colocação é provisória porque o Alvinegro de Porangabuçu pode terminar até em 15º com os jogos restantes. Com três derrotas consecutivas, o próximo jogo é no sábado (7), às 11 horas, contra o Corinthians, pela 18ª rodada. O fechamento do turno é diante do Botafogo, em 14 de agosto.

Punido pela falha

O técnico Enderson Moreira precisava reconstruir a base titular do Ceará e assim o fez com perfeição. Mostrou domínio tático ao manter o esquema 4-2-3-1, mesmo com a troca de peças, e conseguiu frear o ímpeto paranaense.

Em campo, sentiu a falta de Ricardinho nas transições entre defesa e ataque, mas não hesitou em avançar. Adiantando as linhas de marcação com Felippe Cardoso e Thiago Galhardo atrapalhando a saída de bola e, apesar dos 27% de posse do 1º tempo, finalizou cinco vezes - apenas uma a menos do que o Furacão, que chegou pela primeira vez aos 12 da etapa inicial.

O sistema defensivo, intacto à frente da grande área, tinha brechas nos extremos. Tendo chance de sair jogando, o atacante Mateus Gonçalves pouco fez para ajudar Cristovam pelo lado direito e sobrecarregou o setor. O espaço entre os dois jogadores foi justamente o que acarretou a falha de marcação no gol de Nikão, ex-Ceará, aos 49. Na jogada, iniciada em cobrança de lateral, Marco Ruben recebeu passe livre dentro da área, evidenciando a ausência de cobertura.

O equívoco na marcação ainda resultou em um segundo gol de Nikão, desta vez anulado pelo árbitro de vídeo (VAR). Diogo Silva saiu mal da pequena área e deixou a bola para o meia, que ajeitou no braço para conseguir chutar.

Apatia ofensiva

Correndo atrás no resultado, o Ceará não apresentou forças para reagir. Sem organização no último terço do campo, teve muitas dificuldades para segurar a bola no ataque e pareceu sem entrosamento ao errar sucessivamente na armação das jogadas, totalizando apenas 68% de passes corretos no 2º tempo.

O baixo desempenho se deu muito por conta dos desperdícios do centroavante Bergson, que entrou no decorrer da partida para deixar o time no 4-4-2 e acabou concentrando, e errando, jogadas no ataque.

Sem esforço, o Athletico/PR conseguiu manter o placar diante da apatia alvinegra. Por vezes, foi cômodo estar em desvantagem mediante a ausência de entusiasmo em perseguir um resultado melhor fora de casa.

No fim, mais uma vez, o Alvinegro pecou pela falta de ousadia em campo. Deixou Curitiba, então, sem nenhuma chance clara de gol.