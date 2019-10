Análise: Ceará e Fortaleza seguem pressionados pelo Z-4

A situação de Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro segue perigosa. Os dois times apresentam campanhas bem parecidas e precisam conquistar pontos nas próximas rodadas e contra equipe teoricamente mais fortes para reconquistar a estabilização na competição.

Mesmo com a vitória, o Alvinegro de Porangabuçu está a apenas um ponto da zona de rebaixamento (Vovô 26 x CSA 25) e pode retornar ao Z-4 em caso de derrota para o Santos, adversário do meio de semana. Um possível resultado negativo não teria um impacto tão ruim se a posição do clube fosse melhor na tabela de classificação.

O alívio para o torcedor alvinegro foi a saída do time da zona de descenso. Na rodada anterior, o Vovô estava com 10 jogos sem triunfo e na zona de rebaixamento.

“Eu confio em todos”, disse o técnico Adilson Batista, falando do elenco alvinegro que não tem apresentado um futebol que agrade tanto. Com 34,7% de aproveitamento, para seguir reagindo, o Ceará precisa melhorar tecnicamente e taticamente para conseguir a pontuação necessária e permanecer na Série A.

Rogério Ceni precisa trabalhar mais o time em confrontos diretos Thiago Gadelha

Situação leonina

Uma posição acima do Ceará, em 15º lugar, o Fortaleza também não pode relaxar em nenhum momento. A três pontos do Z-4, o Leão do Pici tem aproveitamento de 37,3% e só não retorna à zona de rebaixamento porque o CSA ficaria com menos vitórias, mesmo vencendo e o Tricolor sendo derrotado.

Com isso, a previsão se torna bem semelhante com a do Ceará: o time precisará conquistar pontos contra as equipes tecnicamente superiores. Nas próximas duas rodadas, os dois adversários serão times que estão no G-6: Flamengo e Grêmio.

O Fortaleza tem alternado bons e maus jogos e isso é o que tem feito diferença na pontuação. Rogério Ceni, técnico tricolor, admitiu que a equipe atuou mal contra o Vasco, último adversário nesta Série A. “Produzimos pouco hoje. Foi nosso jogo mais abaixo da média”.