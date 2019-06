Análise: Ceará domina, mas cria pouco e apenas empata com o Bahia

O Ceará fechou a oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro com apenas um ponto, após um insípido empate sem gols com o Bahia, ontem à noite, na Arena Castelão. O resultado, no entanto, garantiu, pelo menos, segundo o meia Thiago Galhardo, uma certa dinâmica na tabela ao Alvinegro de Porangabuçu. "O time criou boas oportunidades, mas não conseguiu aproveitar. O Bahia conseguiu o objetivo dele e saiu daqui com um ponto. Mas o importante é pontuar e o empate é um meio termo para o nosso time", disse o jogador.

O notório tom de frustração do atleta veio pelo fato de o Ceará ter dominado a partida praticamente inteira, saindo de campo, depois dos 90 minutos de tempo regulamentar, com 59% de posse de bola. Contudo, o Alvinegro cearense não conseguiu transformar o controle aparente em gols, desperdiçando as poucas chances que teve.

Montado em um esquema com dois atacantes (Bergson e Rick) e três meio-campistas com certa qualidade de criação (Thiago Galhardo, Fernando Sobral e Ricardinho), o Ceará trocava passes com facilidade na defesa e no centro do campo, mas sentia dificuldade para vencer a marcação do Bahia. Reflexo desse cenário, o primeiro lance de perigo do jogo só saiu aos 32 minutos do primeiro tempo.

Thiago Carleto recebeu na lateral direita, após jogada ensaiada no escanteio e arriscou de longe. O chute, cruzado, atravessou a área e forçou Douglas Fridrich a sair do gol baiano para fazer a defesa. A bola acabou voltando para Carleto, que arriscou de mais longe, agora da faixa central, mas parou em uma nova defesa de Douglas. Dessa vez, o goleiro não cedeu rebote.

Poucos minutos depois, mostrando a eficiência dos laterais do Ceará na partida, Samuel Xavier tabelou com Fernando Sobral na entrada da área. O camisa 22 chutou com força, de primeira, mas acabou frustrado por mais uma participação de Douglas.

Já o Bahia, que desde o começo do jogo apostava em jogadas de contra-ataque, só levou perigo ao gol do Ceará aos 43 minutos da etapa inicial. Depois de um cruzamento, o centroavante Fernandão escorou para Arthur Cayke, que havia entrado no lugar de Élber, machucado. O atacante girou na frente dos dois zagueiros do Ceará e chutou como deu, mandando a bola com força, mas acima do travessão de Diogo Silva.

Por um detalhe

Aparentemente frustrado com o resultado no fim da partida, o meia Thiago Galhardo também teve duas boas oportunidades para abrir o placar para o Ceará. Mas "faltou um detalhe", como ele mesmo explicou ao deixar o gramado.

Aos 13, o meia recebeu na faixa central, cortou um marcador e arriscou de longe um chute rasteiro e de fora da área. Douglas Friedrich teve de se esticar para impedir que o Ceará ficasse com a vantagem. Aos 22, em mais uma oportunidade, Galhardo entrou em velocidade na área do Bahia e ficou cara a cara com o goleiro. O meia tentou com um toque sutil tirar Friedrich do lance, mas acabou mandando a bola para fora.

Na próxima rodada, o Ceará enfrentará o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (13). A partida ocorrerá no estádio de São Januário.

Ficha técnica:

Série A do Brasileiro - 8ª rodada

Arena Castelão, em Fortaleza

8 de junho

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Fabinho, Ricardinho (Pedro Ken), Fernando Sobral e Thiago Galhardo; Rick (Leandro Carvalho) e Bergson (Romário). Técnico: Enderson Moreira

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton (Ramires), Douglas e Artur; Fernandão (Rogério) e Élber (Arthur Caíke). Técnico: Roger Machado

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP).

Cartões amarelos: Samuel Xavier e Ricardinho (CEA). Gregore e Artur (BAH)