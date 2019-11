Análise: Ceará conquista ponto valioso

Pela situação do Ceará, o único resultado que melhoraria sensivelmente sua situação na luta pela permanência na Série A seria uma vitória contra o São Paulo, no Castelão. Mas pelas circunstâncias do jogo, e principalmente pela fraca exibição alvinegra, empatar por 1 a 1, com um gol aos 50 minutos do 2º tempo é sim um resultado a ser comemorado.

Afinal, uma derrota seria catastrófica para o time de Adílson Batista, restando apenas quatro rodadas para o fim da competição, já que a equipe está claramente desorganizada, sem confiança e sem força ofensiva. Quem sabe o gol de Felipe Silva, contando com o desvio na zaga são paulina, garantindo um ponto importante na disputa ferrenha com Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e CSA pela permanência na elite, seja o ânimo que a equipe precise para acalmar os nervos e jogar melhor nas quatro rodadas finais.

Com o ponto conquistado no Castelão, o Ceará chegou aos 37 pontos e espera o jogo do Fluminense com o CSA, hoje, em Alagoas, para saber quantos pontos o Vovô terá de vantagem para o Z4. Hoje, são dois pontos de vantagem para o time carioca, mas em caso de vitória do Tricolor das Laranjeiras, a vantagem será de apenas um, mas para o Cruzeiro. O melhor resultado em Maceió é uma vitória do CSA, que manteria o Vovô com dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Com tanto acirramento na disputa para não cair, o Ceará tem o pior adversário possível na próxima quarta-feira: o Flamengo, às 21h30, no Maracanã. Com o time carioca campeão brasileiro e da Libertadores neste fim de semana, será um jogo festivo para a equipe de Jorge Jesus, mas o poderio rubro-negro tornará a tarefa alvinegra das mais difíceis. De positivo, ser franco atirador e não jogar com a pressão de vencer, como ocorreu diante do Palmeiras, há algumas semanas fora, com o Vozão surpreendendo e jogando futebol de bom nível.

Mas o que se viu ontem no Castelão foi uma atuação pobre por parte do Ceará, sem inspiração, sem qualquer organização, com erros técnicos primários e tomadas de decisões equivocadas no setor ofensivo, que irritaram a torcida alvinegra que foi mais uma vez fiel, apoiando a equipe em um momento ruim e crítico na Série A. Mais uma vez, Adílson Batista montou o Ceará no primeiro tempo com novidades, com os contestados Wescley e Chico de titulares, deixando Thiago Galhardo e Pedro Ken no banco.

E claramente a estratégia não deu certo. Ao Ceará, faltou organização no meio-campo, velocidade na frente e poder ofensivo. Sem tudo isso, o Alvinegro praticamente não teve a bola no 1º tempo, apenas 36% de posse, sendo pressionado pelo São Paulo, que tinha o controle do jogo e foi mais perigoso quando atacou. Mesmo com o time paulista jogando uma partida ruim, saiu na frente no fim do 1º tempo, com Vitor Bueno tornando o jogo à sua feição no 2º tempo.

Avanço

Mas o Ceará melhorou com as alterações de Adílson Batista, saindo Wescley e Bergson, ambos discretíssimos, e as entradas de Thiago Galhardo e Matheus Gonçalves. À primeira vista seria um mérito do treinador, mas a verdade é que Adílson mais uma vez escalou mal a equipe e corrigiu no intervalo. Não que a atuação no 2º tempo tenha sido primorosa, longe disso, mas com mais vontade e atitude, o Ceará manteve a posse da bola, e encurralou o São Paulo no campo de defesa. O time paulista, mais uma vez abaixo das suas possibilidades, desperdiçou alguns contra-ataques para definir e o jogo e contou com seu goleiro Thiago Volpi, que não foi vazado antes, após realizar grandes defesas em finalizações de Thiago Galhardo e Chico.

Embora tenha desperdiçado as duas chances citadas, o Ceará abusou de cruzamentos na jogada aérea, sem ter uma referência na área, mostrando uma clara falta de repertório e nervosismo no momento de definição, deixando a torcida aflita na arquibancada com a derrota parcial.

Mas, já com Juninho Quixadá em campo, uma das última cartadas de Adílson, o Ceará foi para o tudo ou nada e foi premiado com um gol, em contra-ataque bem construído: Mateus Gonçalves puxou o ataque e tocou para Felipe Silva, com o meia batendo no gol e a bola desviando em Léo para encobrir o goleiro Tiago Volpi: 1 a 1.A torcida alvinegra explodiu de alegria no Castelão com o empate, mas não deixou de protestar contra a diretoria, mostrando clara insatisfação com a campanha que a equipe faz na Série A, lutando contra o rebaixamento.