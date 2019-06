Análise: Atuação coral abaixo das que o levaram à liderança da Série C

Atacante Edson Cariús sofreu uma forte marcação durante todo o jogo de ontem

Sem inspiração, Ferroviário perde para o Confiança pela Série C

Time coral não repetiu boas atuações que o levaram à liderança, foi derrotado fora de casa pelo Confiança por 1 a 0, mas se manteve líder do Grupo A da Série C com 19 pontos, terminando o turno com boa vantagem para o 5º colocado

O Ferroviário não encerrou o 1º turno da Série C como gostaria. O time coral não repetiu boas atuações que o levaram à liderança e foi derrotado fora de casa pelo Confiança por 1 a 0, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 9ª rodada, a última do 1º turno da Série C.

Mas mesmo com o revés, o Tubarão da Barra se mantém líder do Grupo A com 19 pontos, iniciando o returno da competição com grandes chances de classificação, precisando de apenas mais 7 pontos, de acordo com a média histórica da Série C.

Hoje, o Ferroviário tem 3 pontos de vantagem para o Santa Cruz, 2º colocado com 16, mas como o Sampaio Corrêa joga com o Imperatriz no encerramento do turno, a vantagem para a liderança pode cair para 2 pontos.

O mesmo acontece para a diferença para o 5º colocado, o Botafogo/PB, que hoje é de 7 pontos. Se o time paraibano vencer o Treze/PB hoje, o Confiança será o 5º colocado com 14, e a diferença será de cinco pontos para o 1º time fora do G4, zona de classificação para a 2ª fase da competição.

Na abertura do returno, já no domingo, 30, o Ferroviário enfrenta o Botafogo/PB no Estádio Presidente Vargas, às 17 horas. Já o Confiança, que chegou à 4ª posição com a vitória, encara o Sampaio Corrêa no mesmo dia, às 18h, em São Luís (MA).

Longe de jogar como em grande parte do 1º turno, o Ferroviário aceitou demais a pressão do Confiança, esperando um contra-ataque para surpreender o adversário, explorando a velocidade de Lucas Mendes e Caxito.

O jogo do time coral não encaixou, com Edson Cariús bem marcado pelos defensores do Confiança, diminuindo sua força de ataque.

Sem inspiração, o Ferroviário sofreu com as bolas paradas de Everton, com o goleiro Nícolas precisando muitas vezes sair do gol para interceptar os lances, dando alguns sustos ao fazer rebote.

O Ferrão parecia satisfeito com o empate, sem adiantar as linhas ou pressionar a saída de bola do adversário. Quando tinha a posse de bola, pouco criava, apesar dos esforços de Caxito, Janeudo e Lucas Mendes, os melhores jogadores corais na partida.

Assim, o time coral foi para o intervalo satisfeito com um empate sem gols, por se tratar de um jogo fora de casa.

Derrota

Na 2ª etapa, o Dragão sergipano continuou no controle do jogo, com o Tubarão mantendo a postura defensiva.

Assim, eram mais do que naturais as chances para o time proletário aparecer, com os sergipanos concentrando o jogo nas bolas alçadas na área para Renan Gorne, seu camisa 9. Foi quando, na metade do 2º tempo, o gol do Confiança saiu neste tipo de jogada. Aos 24 minutos, Ítalo Melo cruzou para Renan Gorne marcar seu primeiro gol na Série C.

Somente após sair atrás do placar, o Ferroviário tentou se impor mais, com as entradas de Zeca e Juninho Arcanjo. Porém, as alterações surtiram pouco efeito, sem criar uma chance clara de gol.

O máximo que o Ferrão conseguiu foi alçar bolas na área procurando Edson Cariús, mas a defesa do Confiança e o goleiro Genivaldo estavam bem e evitaram as definições de jogada.

Mesmo com o jogo indo até os 50 minutos, o Ferroviário não teve forças para empatar e amargou a derrota.

Mesmo com a derrota fora para o Confiança por 1 a 0, a segunda na Série C, o Ferroviário encerrou o turno da liderança do Grupo A com 19 pontos e inicia o returno com grandes chances de classificação para a 2ª Fase

