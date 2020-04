Amor à distância: Fortaleza, Ceará e Ferroviário apostam no e-commerce para movimentar finanças

A pandemia do novo coronavírus tem provocado uma série de impactos na economia. No futebol, os clubes têm sofrido com as quedas de receitas e procuram se reinventar. Em tempos de isolamento social, os principais times cearenses apostam no e-commerce como alternativa para minimizar os prejuízos durante este período.

O Fortaleza tem colhido bons resultados. Com todas suas nove lojas físicas fechadas, o Tricolor investiu ainda mais no e-commerce durante a pandemia do novo coronavírus e colhe frutos positivos do fortalecimento do negócio, que já existia, com plataforma online disponível, mas passou por ampliação e funciona, hoje, com nova tecnologia. E os resultados vieram.

O Fortaleza conseguiu arrecadação de mais de R$ 500 mil em apenas uma semana de promoção voltada 100% para o comércio online. Clube já tinha estrutura montada e apenas aperfeiçoou neste momento.

Na última semana, o clube lançou a promoção "Manto de casa faz desconto", para os sócios-torcedores, e deixou produtos no site oficial disponíveis com 50% de desconto. A resposta foi quase instantânea. Em uma semana, o clube faturou R$ 440 mil em vendas online. Foram quase 1.500 unidades comercializadas dos três principais modelos de uniformes oficiais. Mais precisamente 1.463, sendo 687 da camisa "Glória", 471 da "Tríplice" e 305 da camisa "Jangada & Poesia".

Foi um recorde absoluto. Nunca tínhamos vendido tanto em tão pouco tempo. Esse valor é superior a todo o ano de 2019, em que vendemos cerca de R$ 360 mil. Foi muito acima do que a gente esperava. Tínhamos como parâmetro o melhor mês do ano passado, que vendemos R$ 96 mil em camisas, na época da contratação do Osvaldo. A gente esperava algo nesse patamar, já seria bom, é um momento de crise...Mas surpreendeu", revela o diretor de marketing leonino, Marcel Pinheiro.

Fortaleza tem fortalecido marca própria nos últimos anos Foto: Camila Lima

Planejamento

O resultado, porém, só foi alcançado com um planejamento bem elaborado pelo clube. "Tem vários fatores. O estoque estava completo, a promoção abrangia todo o estoque, a plataforma está muito mais robusta. Antes, o site tinha uma capacidade menor de servidor, caía muito. A gente contratou 12 entregadores. Tudo para facilitar pro torcedor, que tem nos ajudado nesse momento", completa Marcel.

A promoção acabou, mas a loja virtual segue funcionando e à disposição dos torcedores em www.Leao1918.Com.Br. Devido o sucesso, o Tricolor, agora, se programa e ajusta a logística para a realização de uma outra rodada de promoções.

Ferrão Store

Também sofrendo com os impactos do isolamento social, o Ferroviário mantém a Ferrão Store no ar, através do site www.Ferraostore.Com.Br. Apesar de contar com somente uma loja física, o clube também tem prejuízos no atual período.

A gente retomou as vendas online, reforçando divulgação, fazendo promoção com frete grátis, dando desconto e vamos fazer uma promoção especial só pro sócio-torcedor. Tem funcionado. A torcida tem comprado a ideia", garante Jeff Peixoto, vice-presidente institucional do clube.

Mesmo assim, no caso do Ferroviário, a arrecadação é muito abaixo. "Lógico que o faturamento nem se compara com a loja física, mas tá funcionando. As vendas online correspondem a cerca de 10% ou 12% das vendas físicas, na média de faturamento. Se vendia R$ 30 mil, nesse um mês vendeu entre R$ 3 e 5 mil", revela.

Alvinegro

Entre os três grandes da capital, o Ceará é o único que ainda não possui loja virtual. Mas não será assim por muito tempo. O clube já planeja o lançamento da sua plataforma de e-commerce, o que deverá ocorrer em breve, durante o mês de maio.

Uniformes do Ceará, com a marca "Vozão", têm feito sucesso entre os torcedores. E-commerce, no entanto, ainda via começar Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

A gente tinha esse projeto desenvolvido já desde o fim do ano, quando começamos a trabalhar a marca própria. E tem vários desafios, são várias etapas pra serem cumpridas. Dentro desse contexto, nosso projeto era pro mês de maio a gente fazer o lançamento do nosso e-commerce dentro do conceito da marca Vozão", explicou o diretor de marketing do Vovô, Lavor Neto.

O profissional fala no esforço empregado para que o projeto seja colocado em execução. "Esse projeto está sendo estruturado. A gente manteve o cronograma. Mesmo com a dificuldade, conseguimos manter equipe trabalhando e vamos lançar essa plataforma", garante.

As vendas pela internet têm sido também a aposta de grandes clubes do futebol brasileiro. Flamengo, Corinthians e Palmeiras possuem estruturas de comércio online, que, neste momento, se tornam as principais apostas dos clubes para movimentação de receitas em tempos de pandemia do coronavírus. Os clubes que já possuíam estratégia montada neste quesito, conquistaram bons resultados no período complicado.