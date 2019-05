Allan chega e treinos da Seleção Brasileira são intensificados

Com oito dos 23 convocados à disposição, a Seleção Brasileira realizou no fim da tarde de ontem o primeiro treino mais intenso com bola na Granja Comary, em Teresópolis, neste seu início de preparação para a Copa América. Com a antecipação da chegada do volante Allan, e com Fernandinho participando o tempo inteiro da atividade em campo, a comissão técnica liderada por Tite pôde começar a colocar em prática os primeiros trabalhos táticos.

A atividade durou cerca de uma hora e meia, e foi comandada pelo auxiliar Cleber Xavier. Matheus Bachi e o preparador físico Fabio Mahseredjian deram apoio ao treino, enquanto Tite novamente apenas observou a movimentação dos jogadores.

Como foi a atividade

O treino teve exercícios de ataque contra a defesa. Nessa atividade, Fernandinho foi colocado ao lado dos defensores, formado por garotos da base. Enquanto isso, os demais atletas da Seleção faziam uma movimentação ofensiva.

Neymar também deverá se apresentar na Granja Comary hoje. É possível que ele participe do treino marcado para a parte da tarde. O grupo de jogadores ainda trabalhará amanhã pela manhã - treino será fechado -, e depois ganha folga até segunda-feira à noite.

Copa América

O Brasil fará a sua estreia na Copa América no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Em seguida, pela 2ª rodada do Grupo A da competição, o time nacional enfrentará a Venezuela, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 18. O fechamento da 1ª fase será no dia 22, contra o Peru, na Arena Corinthians, em novo confronto na capital paulista.