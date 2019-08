Airton Fontenele deixa legado na pesquisa sobre o futebol

O pesquisador Airton Fontenele morreu aos 92 anos, ontem, em Fortaleza, após 70 dias de internação e deixou um legado de valor inestimável sobre o futebol e Seleção Brasileira.O ex-bancário era um apaixonado pela Canarinha e uma forma de eternizar esse amor foi a construção de um arquivo com dados da equipe brasileira, constando de livros, artigos, jornais, e principalmente uma pesquisa exaustiva digna de reconhecimento até pela Fifa e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Sua biblioteca da Seleção Brasileira, situada no coração da Aldeota, na Capital cearense, também funciona como uma espécie de museu, com peças de raro valor, fotos e documentos históricos.

O comentarista do Sistema Verdes Mares, Wilton Bezerra, lembrou com propriedade frase de um homem considerado gênio da crônica esportiva, João Saldanha: "A obra do Airton Fontenele é indispensável em qualquer biblioteca".

Antes de se falar do pesquisador em si, Airton evoca o desportista que sempre foi, nadador de longas distâncias, capaz de fazer travessias em mar aberto e um amante do futebol, ao ponto de colaborar na campanha da construção do Estádio Presidente Vargas.

Verdadeiro fã

Aos poucos, sua paixão pela Seleção Brasileira aflorou e ele passou a anotar, com detalhes e com precisão, tudo que se referia a ela.

O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, assim se referiu ao pesquisador: "O Airton tem uma história muito bonita como um amante, um verdadeiro fã da Seleção Brasileira. Ele publicou livros, onde o torcedor da Canarinho conheceu a história das Copas e dos atletas que vestiram a camisa da Seleção. O futebol brasileiro é muito grato ao Airton".

"Recebi a notícia com muita tristeza, porque o Airton é uma pessoa respeitável, um historiador, pela obstinação e pela busca dos dados corretos", disse Wilton.

Ceará e Fortaleza também lançaram notas de pesar pela morte do pesquisador. O corpo de Airton será sepultado às 16h30 de hoje, no Cemitério Parque da Paz, em Fortaleza.