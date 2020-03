Agora pandemia, coronavírus pressiona COI, que deve adiar Jogos

O aumento no nível de alerta feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS), mudando o status do coronavírus para pandemia (a última das seis fases de classificação de surtos), coloca ainda mais pressão no Comitê Olímpico Internacional (COI) e no Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio. A competição está marcada para começar em 24 de julho, no Japão, mas a decisão da OMS muda o cenário jurídico para a realização do evento.

Até o momento, a pandemia desencadeada pelo avanço do coronavírus tem afetado eventos de 80% das modalidades olímpicas na definição de atletas nos Jogos de Tóquio.

Para se ter ideia, apenas oito modalidades das 50 têm seus classificados definidos: hóquei sobre a grama, vôlei de quadra, hipismo saltos, hipismo CCE (concurso completo de equitação), hipismo adestramento, ciclismo de pista, ciclismo de estrada e softbol.

A próxima reunião executiva do COI está marcada para 15 de junho, em Lausanne, mas dada a importância do assunto ela poderia até ser convocada emergencialmente antes disso. O posicionamento do comitê internacional sobre a manutenção da Olimpíada na data programada se deu após uma reunião com membros da OMS. Até então, não havia motivos para mudanças, mas a situação seria monitorada. O alerta de pandemia, porém, deixa o panorama mais complexo.

Se em um ou dois meses o problema do coronavírus continuar crescendo no mundo - a velocidade de propagação da doença nesse momento é alta -, o COI terá de tomar uma decisão mais drástica. Não existe ainda um prazo para isso acontecer, pois uma mudança de data dos Jogos ou cancelamento afetaria atletas, patrocinadores e a cidade-sede, entre outros.

Cenários possíveis

Diante do novo cenário, no entanto, o COI já considera mudar de opinião sobre a realização dos Jogos, diferente de dias atrás. O presidente Thomas Bach afirmou que a entidade vai levar em conta as recomendações atuais da OMS para decidir se as Olimpíadas de Tóquio 2020 serão ou não adiadas.

São alguns cenários que estão colocados. O primeiro é manter a programação, mas para isso o ideal seria o coronavírus estar sob controle no mundo e o status de pandemia ser suspenso. A situação não é fácil de resolver. Quando a entidade declarou pandemia, em 2009, com o surto de Influenza A (H1N1), levou um ano e dois meses para que a programação fosse alterada.

Outra possibilidade é a realização da Olimpíada sem a presença de público. É uma medida extrema, mas que resolveria o problema de uma contaminação maciça. Só que essa alternativa não garantiria a saúde dos atletas, que ainda estariam sob risco de pegar a doença. E precisaria de acordo com os patrocinadores.

É possível ainda adiar o evento por um ano. Mas o COI teria de mudar sua Carta Olímpica, que rege que os Jogos precisam ser realizados em 2020. Também teria de fazer um aditivo no contrato com a cidade-sede, pois a realização do evento é prevista apenas para este ano. Isso daria tempo para haver um controle maior e, apesar de atrapalhar a preparação dos atletas, haveria como finalizar as classificações para Tóquio.

O pior dos cenários seria o cancelamento da Olimpíada. É uma situação limite, que obrigaria a devolução do valor dos ingressos e faria com que o COI e Comitê Organizador entrassem em uma grande batalha jurídica envolvendo seguros. É muito dinheiro envolvido.

Fórmula 1 teve o Gp da Austrália cancelado David Gray/AFP

Histórico

Na história, os Jogos Olímpicos só foram cancelados por causa da 1ª (1916) e 2ª Guerra Mundial (1940 e 1944). O COI não quer que isso aconteça novamente, desta vez por causa de uma pandemia, e esse debate estará na mesa na próxima reunião do Comitê Executivo.

O presidente da entidade, Thomas Bach, tem força nessa instância de decisão, que deve ser tomada de forma unânime Se a emergência médica não mudar até lá, o debate será longo.