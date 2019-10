Advogada vence câncer e se inspira no crossfit

No meio de tanta correria, encontrar tempo para praticar atividades físicas é difícil. Até a mais simples caminhada pelo bairro é incentivo para mexer o corpo de quem passa horas sentado no trabalho ou nos estudos. Achar um horário na rotina para encaixar algum exercício virou um desafio tão grande quanto sua crescente necessidade. Manter a frequência de atividades físicas tem um leque enorme de benefícios, segundo o educador físico Thiago Porfírio.

"Melhora a autoestima, controla a hipertensão, alivia o estresse, previne o câncer, melhora o sono, etc. A prevenção é a parte mais importante para quem pratica exercícios e também consegue ter uma alimentação balanceada". Com problemas de saúde se manifestando cada vez mais cedo, praticar exercícios é um dos melhores modos para prevenir doenças. Agora, imagine retomar o ritmo de exercícios após uma doença. E quando a doença é um câncer, o desafio cresce exponencialmente.

Foi o que a advogada Erika Conde, de 33 anos, enfrentou em 2018, ao descobrir dois nódulos malignos após exame pedido por sua nutricionista devido à queda de cabelo.

Erika fazia atividades físicas com frequência e mudou sua realidade com o câncer. Com a retirada da tireoide, ela precisa tomar hormônio diariamente, o que alterou seu metabolismo. Porém, nove meses após a cirurgia, a advogada achou no crossfit um incentivo e um empenho que não sabia que possuía.

"O cross foi onde me achei! Achava que não iria ter o mesmo ritmo nas corridas, que não ia aguentar um dia de treino. Esse dinamismo que o cross oferece me deu muita disposição, tem me ajudado".

Erika faz cross-treino três vezes por semana, além de correr duas vezes. Embora com um ritmo cadenciado, ela não hesita em encarar essa nova fase de sua vida. "Quando descobri o câncer, fiquei assustada, mas estava disposta a enfrentar o que fosse preciso. Sempre imaginava: 'se antes não conseguia, imagina agora com limitações. Que engano!' A cada dia que saio do box penso: 'obrigada, meu Deus, por permitir mais esse dia de superação'", relembra.