Adilson Batista deve fazer três mudanças no Ceará contra o Avaí

O técnico Adilson Batista fará contra o Avaí, amanhã, às 16 horas, na Arena Castelão, seu terceiro jogo comandando o Alvinegro na Série A do Brasileiro. Nos dois jogos anteriores, nas derrotas para Goiás, no Castelão, e para o Grêmio, no Centenário, o treinador utilizou duas estratégias de jogo diferentes a partir das escalações.

Na derrota para o Goiás por 1 a 0, escalou uma equipe ofensiva, praticamente em um 4-2-4, com Lima, Leandro Carvalho, Matheus Gonçalves e Thiago Galhardo na frente. Diante do Grêmio, optou por uma equipe mais defensiva, com três volantes: William Oliveira, Fabinho e Pedro Ken; e dois atacantes: Felippe Cardoso e Matheus Gonçalves.

E a pergunta do momento é: com o Ceará precisando desesperadamente quebrar o jejum de 10 jogos sem vitórias, qual formação Adilson utilizará diante do Avaí, vice-lanterna da Série A?

A tendência é uma equipe mais ofensiva, mas com peças diferentes das utilizadas na estreia. Se contra o Goiás, Leandro Carvalho e Lima foram titulares, diante do Avaí eles devem ficar como opção, com Thiago Galhardo voltando a atuar como meia para municiar três atacantes: William Popp, Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso.

Com o zagueiro Valdo e o volante William Oliveira, suspensos, pelo 3º cartão amarelo, entrariam Luiz Otávio (que voltaria ao time depois de dois meses lesionado) e Ricardinho. Outra mudança, esta tática, seria a saída de Pedro Ken para a entrada do atacante William Popp, atuando pelo lado direito, tornando a equipe mais ofensiva.

Assim, o Vovô jogaria com Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho e Ricardinho; Thiago Galhardo, William Popp, Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso.

Sem querer confirmar a escalação do time que joga, o treinador do Ceará afirmou ainda aguardar por Luiz Otávio e admitiu que pode dar uma chance para William Popp. Ambos treinaram como titulares no coletivo de ontem.

“Ainda aguardo o Luiz Otávio, que trabalhou com o Milton durante a semana e espero a liberação final. Sobre o William Popp, ele pode jogar sim. Eu o conheço do Joinville, estava jogando bem no Figueirense, sabe fazer gol e pode atuar na direita, esquerda ou centralizado. Posso dar uma oportunidade a ele”.

Pressão

Com o Ceará pela 1º vez no Z-4 em 24 rodadas, a torcida do Vozão fez protesto no desembarque da equipe, mas o técnico espera ter apoio para o time sair dessa situação.

“Espero o que eu vi no ano passado. O verdadeiro torcedor do Ceará tem que incentivar. Não faltam dedicação e entrega para revertermos. Precisamos de apoio”, disse.