Acesso vira meta coral em 2019

Se em 2018 a torcida coral teve motivos de sobra para comemorar, já que o time conquistou dois títulos importantes, um deles o de campeão brasileiro da Série D e o outro o da Taça Fares Lopes, além da boa campanha na Copa do Brasil, que chamou a atenção de todos, não se pode considerar que a atual temporada lembra, nem de longe, o bom desempenho no ano anterior.

Mesmo com a conquista do título da Taça dos Campeões Cearenses, no início deste ano, o Tubarão não foi bem no Estadual e ainda foi eliminado em seu primeiro compromisso na Copa do Brasil. O desempenho abaixo da média chamou a atenção da diretoria e também dos jogadores corais, que se sentem incomodados com a falta de bons resultados e pretendem dar a volta por cima justamente na Série C do Brasileiro, em que a equipe coral irá buscar o segundo acesso seguido.

É o caso do volante Leanderson, que reforçou a meta do grupo. "Sabemos que o primeiro semestre não foi como a gente gostaria que fosse, tivemos aquela primeira conquista contra o Ceará, mas depois a gente caiu um pouco, não conseguimos o objetivo no Campeonato Cearense, mas o grupo que aqui vai se formar vai focar em fazer uma grande Série C e pensar em coisas maiores", comentou.

Planejamento

O novo presidente do Tubarão da Barra, Newton Filho, conversou com a reportagem e disse que o foco total será voltado para o time fazer uma campanha vitoriosa na 3ª divisão nacional. "Aumenta a responsabilidade da nossa gestão, principalmente depois do insucesso no Cearense, mas com início agora no nosso objetivo maior do ano que é a Série C, com muita humildade, mas quem sabe com o acesso, se Deus quiser".

O Ferroviário estreia na Série C fora de casa, dia 27 de abril, contra o Botafogo/PB. Até lá, a diretoria coral deve fazer novas contratações para reforçar a equipe.