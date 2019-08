'Academia da Vida' quer Usain Bolt em prol de crianças com câncer

Na caminhada da luta pela vida, atletas e não esportistas se unem para ajudar as crianças do Lar Amigos de Jesus. Com sede em Fortaleza, a instituição faz o acolhimento, apoio e assistência de crianças com câncer. Atendidas na capital cearense, grande parte delas vem do interior do Estado para realizar tratamento em Fortaleza.

A meta é ousada: chegar até o velocista jamaicano Usain Bolt, medalhista olímpico. Para isso, um tuitaço será realizado no próximo dia 4 de setembro, às 18h30, com a hashtag #CorreBolt. De acordo com a Irmã Conceição, chamar a atenção do recordista mundial poderá trazer mais uma tonelada em doação.

"Trazer mais pessoas para o movimento. Se ele vier, ou mandar um vídeo, ou conseguirmos chegar até ele será doada mais uma tonelada de alimentos não perecíveis", afirma Irmã Conceição.

Irmã Conceição, diretora do Lar Amigos de Jesus, ressalta ainda que 94 leitos são utilizados para o atendimento das crianças na sede do Lar. A iniciativa deste ano tem sido um sucesso e, a cada dia que passa, a arrecadação só aumenta.

Academia da Vida

Até o momento, cerca de três toneladas já foram obtidas. A cada quilômetro percorrido na Academia da Vida, o Lar Amigos de Jesus recebe um quilo de alimento.

O projeto faz parte da divulgação da Meia Maratona Uniforça, corrida de rua na Capital cearense, que chega à 3ª edição, com realização no dia 10 de novembro e aguarda sete mil competidores, entre as modalidades disponíveis de 2km, 5km, 10km e 21km.

A Academia da Vida funciona no Piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza desde o dia 21 de agosto e está aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h.