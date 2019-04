Aberta a concorrência para escolher o goleiro do Tricolor na Série A

Em igualdade de condições, Felipe Alves e Marcelo Böeck travarão um duelo particular para se saber quem será o goleiro titular do Fortaleza nos jogos da Série A do Brasileiro e na Copa do Brasil. Os dois são elogiados pelo técnico

O técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, já havia determinado que o goleiro do Campeonato Cearense era Felipe Alves e que Marcelo Böeck seria o da Copa do Nordeste. Entretanto, tendo já se encerrado o Estadual, no domingo (28), às 19 horas, o Leão estreia na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e desde já, está aberta a concorrência entre Felipe Alves, que se destacou no Estadual e Marcelo Böeck, que há dois anos se tornou um dos melhores atletas da equipe.

Na meta do Tricolor, os dois têm até números parecidos. Felipe Alves disputou 10 jogos com a camisa do Leão, estando em ação durante 900 minutos, sofrendo cinco gols. Com ele em campo foram sete vitórias, um empate e duas derrotas, todas pelo Estadual.

Já Marcelo Böeck também participou de 10 jogos pelo Leão, um no Campeonato Cearense e nove na Copa do Nordeste. Sofreu seis gols nesse intervalo. Com ele em campo, foram quatro vitórias, cinco empates e uma derrota.

Paredões

Prenuncia-se um duelo de dois paredões no gol tricolor, com um detalhe: os dois possuem características diferentes, o que proporcionará ao técnico Rogério Ceni uma escolha, dependendo de sua estratégia de jogo.

O treinador do Leão se reportou a essa situação do duelo entre os dois goleiros. "São características diferentes de goleiro. O Böeck é um goleiro muito seguro debaixo da trave. O Felipe tem um estilo um pouco diferente, se assemelha ao que eu jogava no São Paulo. Mas, os dois vêm fazendo grandes jogos. É uma posição em que estamos bem servidos. Tem o Max Walef, um bom profissional", elogiou Rogério Ceni.

Marcelo Boeck disputa posição com Felipe Alves no gol tricolor JL Rosa

O treinador do Leão ainda prolongou sua avaliação sobre essa disputa entre os goleiros. "Eu vejo futebol dessa maneira, com o goleiro que saiba jogar com os pés, que passa a ser um ponto de apoio para o time. O Felipe Alves cria essa superioridade. Corre riscos? Sim. Mas, temos de ver tudo o que foi produtivo. Eu batia falta. Outro dia tomei o gol, porque ela bateu na barreira. Precisa ver tudo o que o goleiro faz antes, de bom".

Marcelo Böeck não tem dado entrevista nos últimos dias, porém, Felipe Alves, que vinha disputando o Estadual, sim. Ele comentou o novo momento: "Essa é uma dúvida boa que a gente deixa para o Rogério, que é especialista na área. Ficamos muito felizes em saber que o nosso trabalho está sendo bem reconhecido. Acho que a gente não tem apenas o Brasileiro, mas a Copa do Brasil que são campeonatos de altíssimo nível. E quanto mais atleta tiver de alto nível para brigar por posições, melhor será para o time", disse Felipe Alves.

Viagem

A delegação do Fortaleza embarca no início da noite de hoje para São Paulo, onde estreará na Série A do Brasileiro, contra o Palmeiras. A supervisão do Leão tem trabalhado com afinco para regularizar os dois novos contratados, os atacantes Kieza e Jefinho, a fim de que o técnico tenha mais opções para escalar a equipe, que ainda está em sigilo.