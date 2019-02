A vez de Marreta no Ultimate

Pensar que um brasileiro pode brilhar no maior evento de MMA do mundo nunca é demais. Para um carioca, em especial, é mais do que evidente que esse momento chegou. Se as coisas não foram bem na divisão dos médios, acontece totalmente o inverso na categoria de cima para Thiago Marreta (foto), que vive uma boa fase desde que migrou do peso-médio para o peso-meio-pesado do UFC. Até aqui, foram dois nocautes avassaladores em cima de Eryk Anders e do britânico Jimi Manuwa, respectivamente.

Neste sábado (23), o brasileiro (6º do ranking) tem a chance de convencer a organização de que merece um lugar entre os 10 melhores da divisão, isso se passar pelo polonês Jan Blachowicz (4º do ranking), na luta principal do UFC Praga, na República Theca, a partir das 13 horas (de Brasília).

Em uma divisão carente de novos valores, não há oportunidade melhor para Marreta se firmar entre os melhores da categoria, que tem o americano Jon Jones como campeão absoluto. Mas para isso, o carioca terá que superar um adversário duríssimo e disposto a dar alegria para o seu público. Não é à toa que Blachowicz vem de quatro vitórias seguidas.

E podem anotar; o vencedor desse duelo será, sem dúvida, o próximo desafiante ao cinturão da categoria, já que o nº 2 Alexander Gustafsson perdeu duas vezes para "Bones" e está fora da corrida pelo título.

A luta principal do UFC Praga coloca frente a frente dois lutadores com estilos semelhantes, mas com uma margem pequena de vantagem para o polonês, que tem wrestling e pode levar a luta para o chão, complicando a vida de Marreta. Mas tanto ele como o brasileiro têm grande poder de nocaute, o que agrada ao público e a organização do evento. Portanto, Blachowicz vs Marreta tem ingredientes suficientes para oferecer um grande duelo para os fãs do MMA.

"Vai trocar comigo, mas em determinada hora vai tentar levar para o solo, onde teoricamente ele acha que leva vantagem. Eu vou punindo meus adversários, não tenho pressa de nocautear. Se nocautear tudo bem, senão ele vai ficar apanhando até o fim da luta. Ele tem que estar pronto para sentir dor, gosto de fazer eles pagarem até eles desistirem, o nocaute acontecer ou o árbitro interromper ", disse Thiago Marreta no Media Day do UFC Praga.

Outros quatro brasileiros estarão em ação neste evento. Na coluta principal, Marcos Pezão encara o gigante holandês, Stefan Struve (2,14m), pela categoria dos pesados. Pela divisão dos meio-pesados, Klidson Abreu mede forças com Magomed Ankalaev.

No card preliminar, o incansável peso-meio-médio Michel Trator enfrenta Ismail Naurdiev, enquanto Carlos Diogo Ferreira encara Rustam Khabilov pela categoria dos leves. Portanto fica a dica para um evento recheado de lutadores brasileiros e dispostos a estar no topo de suas respectivas divisões.