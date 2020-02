33º Cerapió tem cearenses campeões em todas as categorias

Após mais de mil quilômetros percorridos de Fortaleza a Teresina, em quatro dias de disputa, o Cerapió encerrou a 33ª edição com 417 participantes tendo ao menos um cearense campeão em cada modalidade. Ao todo foram 26 que subiram no pódio.

Entre os destaques está o piloto Rogério Almeida. Para comemorar os seus 30 anos de off-road, ele decidiu voltar para as competições sobre duas rodas. Foi no próprio Cerapió, competindo em uma moto, que iniciou a sua carreira no 4x4, em 1990, e celebrou voltando às origens. Não imaginava, porém, que iria ganhar nessa comemoração e carregar o troféu para casa. "Isso mostra que, mesmo depois de algum tempo (mais de 13 anos sem fazer uma prova), ainda continuo competitivo. Não era esse o foco, confesso, mas a competitividade está no sangue", diz.

Por um momento, até acreditou que o primeiro lugar na categoria "Moto Rally" escaparia de suas mãos. Ainda assim, não deixou de acelerar. "No fim do 3º dia, machuquei o joelho que já estava lesionado e fiquei muito receoso no 4º dia. Mas, deu certo, graças a Deus", comemorou.

Quem também vibrou em Teresina foi o piloto José Rufino Neto, no UTV. Atrás do bicampeonato, conseguiu a vitória ao lado do navegador Paulo Sérgio Magalhães em uma disputa intensa com só oito pontos de diferença para o segundo lugar.

"Esse ano o bicho pegou. A chuva apimentou, mas o meu navegador fez a diferença e nós mostramos que a gente veio em busca do bicampeonato", diz Rufino.

A disputa foi acirrada também entre cearenses nos quadriciclos. Helio Pessoa faturou a 3ª etapa, assumiu a liderança na categoria, mas foi Wescley Dura quem conseguiu ganhar o troféu de campeão.

Já com os carros, o Ceará teve representantes campeões na categoria Turismo, com Rômulo Fortuna e Ítalo Bispo, e ainda no Júnior com parceria entre pai e filho: Eugênio Pacelli e Eugênio Pacelli Filho. Já nas bikes, Venilda Eli voltou ao topo do pódio na categoria Master Feminino, após quatro anos. Quem também conquistou o primeiro lugar foi Márcio Dobel, campeão da categoria Master C1. "Foi a quarta vez que participei e tenho certeza que foi uma das provas mais duras", frisou.

Para o cearense Glauciano Freire, vencedor da categoria Master B1, a conquista teve sabor especial. "Eu venci a obesidade e o alcoolismo. Hoje estou comemorando. Sou ciclista dedicado ao que eu faço e estou feliz com essa vitória".

O Cerapió contou com mais de 400 participantes para fazer o trajeto de Fortaleza a Teresina. A categoria com mais campeões cearenses foi a bike, com três primeiros lugares na modalidade

+

Campeões das principais categorias

CARRO

Categoria Master

Renato Martins e Gustavo Schmidt (MG)

Categoria Graduado

Felipe Ferro e Jonatas Carvalho (PI)

Categoria Turismo

Rômulo Fortuna e Ítalo Bispo (CE)

Categoria Júnior

Eugênio Pacelli e Eugênio Filho (CE)

MOTO

Categoria Master

Emerson Loth Bomba ( PR)

Categoria Senior

Linilson de Freitas Viana (PI)

Categoria Dupla Graduado

Saul Gabriel Zakkour e Wenderson de S. Duarte (RJ)

Categoria Moto Rally

Rogério Almeida (CE)

UTV

Categoria Graduado

José Rufino Neto e Paulo Magalhães (CE)

QUADRICICLO

Categoria Graduado

Wescley Dutra (CE)

BIKE

Categoria Elite Masculino

José Gabriel Marques (MG)

Categoria Elite Feminino

Karen Fernandes Olio (MG)

Categoria Master Feminino

Venilda Eli (CE)

Categoria Master B1

Glauciano Freire Batista (CE)

Categoria Master C1

Márcio Dobel Benigno (CE)

Cerapió foi válido pelo Enduro de Regularidade da CBM, ranking nacional Stage Race da CBC e Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade da CBA