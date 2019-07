225 pescadores competem no Circuito Cearense de Jangadas na manhã deste domingo

Evento tradicional sediado na Praia de Iracema há mais de 30 anos, o Circuito Cearense de Jangadas, também conhecida como Regata Dragão do Mar, teve sua largada dada na manhã deste domingo (21), em sua 19ª edição. Competição é parceria entre a Colônia de Pescadores Z-8 e o Sistema Verdes Mares.

A prova teve início às 10h30 e tem previsão de acabar por volta do meio-dia. Neste ano, cerca de 225 competidores estão na disputa, divididos em 25 jangadas e 25 paquetes (embarcação de menor porte). Os participantes farão um percurso de cerca de oito quilômetros entre a faixa litorânea do Mucuripe à Praia de Iracema, encerrando no Náutico.

O circuito definido fica próximo a praia e facilita a visão para o público, entre estes, fortalezenses e turistas, que desejam acompanhar a regata. A Capitania dos Portos do Ceará acompanha o evento para evitar intercorrências e dar suporte médico aos competidores.

A equipe que chegar em primeiro lugar na categoria jangada, garante R$ 3 mil. Para 2º e 3º lugares, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. Já os competidores que ficaram no 4º lugar ganham R$ 500, e 5º, R$ 400. Do 6º ao 10º lugar serão distribuídos brindes.

Na categoria paquete, o vencedor ganha R$ 2 mil, o 2º, R$ 1 mil e 3º e 4º lugares, R$ 400.