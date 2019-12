Fim de ano chegando, um novo período está por começar. E sempre é tempo para renovar os objetivos, principalmente em termos profissionais. Quando vira a folhinha de um novo ano, é tempo de pensar se vale a pena ou não mudar de carreira. No Classificados de hoje, trazemos orientações de especialista sobre o assunto.

Por onde (re)começar

Mudar de carreira, sim, mas como? Essa pergunta é mais comum do que se imagina. Especialmente nessa época do ano, em que um novo período de trabalho está por começar, é comum que muitos profissionais repensem seus objetivos e avaliem como está sua trajetória na empresa em que estão contratados ou na organização em que prestam serviços. Feliz de quem está satisfeito e sente que está caminhando em busca de suas metas. Porém, muitas vezes, é preciso alterar o rumo das atividades e pensar em uma nova carreira. Sentir-se desafiado, com vontade de contribuir com a sociedade e engajado em uma profissão que traga propósito de vida são condições muito importantes para se sentir realizado profissionalmente.

Sobram razões para sonhar com um novo projeto de vida. Se mudar de carreira for seu caso, é importante seguir as orientações de especialistas. Afinal, o mercado cresce em competitividade em todas as áreas e não adianta trocar o certo pelo duvidoso, nem abandonar tudo sem ter perspectivas, por menores que sejam. Sair da zona de conforto é preciso, mas nunca sem responsabilidade.

Além disso, saiba que se você estiver pensando em novos rumos profissionais, há muito mais gente na mesma situação do que se imagina. De acordo com pesquisa realizada pela ISMA (International Stress Management Association) Brasil, 72% dos profissionais manifestam algum tipo de descontentamento relacionado ao dia a dia nas empresas em que atuam.

O palestrante Alexsandro Nascimento, Mestre em Administração de Empresas pela FGV-EAESP, especializado em Administração Tecnologia da Informação (FGV-EBAPE), Master Coach pelo Instituto de Neurolinguística Empresarial (INEMP – BH) e Master Coach de Carreira pelo Instituto de Coaching de Carreira (IMS – SP), traz cinco dicas importantes para o profissional que está pensando em mudar de carreira.

Nascimento, que também é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Santa Cecília (Unisanta) Coach pelo Instituto de Neurolinguística Empresarial (INEMP–BH) e Coach pela Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC – SP), escreveu o e-book “Mude a sua Comunicação e cresça na carreira”.

1.Paixão

Reflita com calma sobre o que realmente lhe traz paixão profissional, aquilo em que você se pega pensando, sendo curioso, querendo aprender e fazer mais. Isso fará uma grande diferença na sua busca. Também faça o exercício: imagine se daqui um tempo você se vê atuando com esta “paixão”, pois independente de qual for, a dedicação sempre será grande.

2. Valor

É importante identificar e validar sua paixão. No entanto, ela por si só é insuficiente para aumentar suas chances de sucesso no projeto de mudança de carreira. É preciso que sua paixão gere valor ao mercado e seja reconhecida. Simplificando, é a chamada viabilidade econômica: sua paixão tem “apelo econômico”? Se sim, está de acordo com sua expectativa de ganhos? Sem essa avaliação, as chances da mudança de carreira não darem certo são maiores e, até o risco de retorno à “carreira insatisfatória” e frustração também são grandes.

3. Conhecimento

Pergunte a si mesmo: “quanto eu conheço dessa nova carreira? Há necessidade de algum conhecimento formal (certificados ou diplomas)? Tenho contato com alguém que já atua onde quero ir? Que tipo de conhecimento é preciso ter para iniciar nessa posição?” Ao refletir a respeito desses pontos, fica mais fácil traçar um plano, tipo passo a passo, para atingir tal conhecimento e chegar onde você deseja.

4. Comunicação

Em primeiro lugar, a comunicação interna (com você), chegou a uma definição e se convenceu dessa decisão? Se não, o que falta? O que está impedindo de essa decisão ser tomada? Em segundo lugar, vem a comunicação externa, ou seja, como você vai se posicionar no mercado de trabalho – desde aspectos mais simples, como o currículo, perfil no LinkedIn e realização de entrevistas, até o relacionamento com seus pares e colegas de trabalho. Pergunte a si mesmo: o que pode contar a favor para esta mudança e para que os outros “comprem” a ideia de mudança? Não esqueça que você terá concorrentes muitas vezes tão ou mais experientes do que você para essa nova posição.

5. Ajuda profissional

Há um ditado relevante que diz: “Se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá acompanhado.” É recomendável, sempre que possível, pedir ajuda seja profissional ou de um amigo ou conhecido que já trilhou esse caminho. Dessa forma, aumentam as chances de tomar a melhor decisão.

Veja mais

dicas e orientações sobre carreiras no portal Carreiras em Alta: http://carreirasemalta.com.br.