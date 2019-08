Visual que cativa

A vitrine é o primeiro contato visual do cliente em uma loja física. É por ela que o consumidor analisa se vale a pena ou não entrar no estabelecimento e conferir os produtos. O responsável por esse encantamento é o vitrinista, um profissional especializado em criar um ambiente que cativa a clientela e a convida a entrar na loja.

Cenário atraente

Você já foi ao shopping center sem intenção de compra, mas quando viu uma bela vitrine não resistiu e acabou entrando? Isso pode acontecer quando o cenário da fachada é tão bem elaborado que convida o cliente para o consumo. O responsável por isso é o vitrinista. “Ele tem como missão compor uma vitrine que atraia e encante o cliente para motivar o desejo de compra”, afirma Eveline Costa, Consultora de Produtos Educacionais do Senac Ceará no segmento de Moda. “Ele organiza a vitrine esteticamente, utilizando recursos como cores, cenografias, iluminação, textura e imagens, dentro de um tema predefinido”, completa.

Como observa a Consultora do Senac-CE, nos últimos anos a busca por vitrines atrativas cresceu nas médias e grandes lojas de departamento. “Felizmente, há um excelente espaço para esse profissional atuar, já que é um nicho em expansão, sobretudo com o reaquecimento do comércio”, destaca. O crescimento do número de shopping centers e chegada de grandes marcas e redes de departamento também compõem um cenário de boas oportunidades para esse profissional. “O grande desafio é fazer com que pequenos lojistas entendam que a vitrine pode alavancar suas vendas e que merece a devida atenção durante todo o ano”, avalia Eveline Costa.

Por ser responsável pelo primeiro contato entre o cliente e a loja, a vitrine deve ser bem projetada, pois pode alavancar as vendas de um negócio. Para isso, o lojista deve informar com clareza ao profissional o conceito de sua marca e do seu produto, bem como o resultado que espera alcançar. “É importante também que o lojista conheça o portfólio do profissional a ser contratado, para saber a forma de trabalho que ele desenvolve e avaliar se a estética adotada está em acordo com a expectativa”, recomenda Eveline Costa.

Atuação

O setor da moda é o que geralmente contrata mais vitrinistas, mas outros segmentos podem utilizar as técnicas e a estética desenvolvida por eles. Esses profissionais tanto atuam de forma independente como em parceria com outros especialistas. “O vitrinista pode trabalhar das duas formas, pois precisa entender da marca e desenvolver diversos itens atrativos para serem utilizados. Então, a interface com profissionais de marketing, de cenografia, gerentes de lojas, entre outros, pode acontecer”, explica Eveline Costa.

Para ser vitrinista não é necessário possuir uma formação superior, mas profissionais de áreas como arquitetura, marketing, design de moda e design de interiores costumam se especializar nesse nicho. “Para quem quer iniciar, há cursos de educação profissional que podem ser um excelente aliado para conhecer os processos e desenvolver novas habilidades. No Senac, por exemplo, a qualificação para vitrinista tem 160 horas/aula e capacita o participante para criar e realizar a montagem de vitrines, destacando e valorizando os produtos e a própria loja, com o objetivo de estimular as vendas e/ou fortalecer a identidade da empresa. A próxima turma começa em 12 de agosto, no Senac Centro, e as inscrições estão abertas”, informa a consultora do Senac-CE.