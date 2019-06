Vida organizada

Administrar o tempo com tantos compromissos diários, eventos e atividades pessoais e profissionais pode ser desafiador para aqueles que confiam apenas na memória. Aplicativos ajudam a lembrar, mas o ato de escrever à mão e anotar o que precisa ser lembrado ainda é tão terapêutico quanto eficiente. Neste sentido, o planner é uma das ferramentas que podem auxiliar aqueles que querem organizar a vida.

Planejamento de carreira

Luísa Guerra: “Eles (planners) se diferenciam das agendas tradicionais pelas metodologias na abordagem mensal, semanal e diária". LC Moreira

Desde 2012, a publicitária e designer Luísa Guerra é adepta do planner. Na época, ela pensava em sair do emprego, mas as ideias sobre o que fazer depois disso estavam soltas na cabeça. “Então descobri o mundo dos planners e vi o quanto eu precisava daquela ‘agenda’ para ficar motivada. Depois de pesquisas, elaborei uma que me atendesse conforme as minhas necessidades”, conta Luísa Guerra.

A flexibilidade do planner é uma das principais diferenças e vantagens em relação às tradicionais agendas. “Eles se diferenciam das agendas tradicionais pelas metodologias na abordagem mensal, semanal e diária. Além do que, nos planners mais completos, podemos encontrar maneiras de organizar, planejar e rastrear a vida financeira e pessoal e forma mais motivacional, a fim de atingir objetivos e metas, que nas velhas agendas não encontramos”, compara a publicitária. Além de aderir ao planner na época, Luísa começou a receber encomendas, até fazer disso o seu negócio e criar a Fábrica de Sonhos, um ateliê de arte exclusiva, especializado em papelaria criativa, planners

e scrapbookings.

Por gostar de métodos práticos e objetivos, ela criou uma proposta de planner mais prática, “sem muitos ‘frufrus’”, com o objetivo de ser algo técnico e funcional, mas também personalizado.

“Ter uma rotina organizada é fundamental para bons resultados no trabalho, e quando temos nossa lista de tarefas diárias bem definida, fica mais fácil tirá-las do papel. Vários estudos mostram que utilizar papel para anotar os afazeres auxilia na memorização e organização dos afazeres. Dessa forma, conseguimos alcançar as tarefas que nos dispomos a cumprir, sem deixar passar nada”, reflete.

Objetivos

Adepta do planner desde 2016, Nelly Jereissati Teixeira, coach de autoconhecimento e terapeuta holística, observa que a ferramenta ajuda a dar maior clareza sobre todas as áreas da vida. “A tomada de decisão de ir ou não para eventos, pegar ou não aquele projeto para o qual te convidaram, fazer ou não a viagem, todas essas escolhas que, por falta de clareza às vezes ficamos confusos e sem energia para lidar, tornam-se mais assertivas”, argumenta Nelly Jereissati Teixeira.

“Você consegue enxergar se está seguindo passos necessários para alcançar seus sonhos, tem uma harmonia financeira, cuida do corpo e da mente, planeja os próximos passos e retorna a ser protagonista a própria vida”, completa.

Nelly Jereissati: clareza na hora de tomar decisões.

Para Nelly, o planner estimula a não apenas anotar compromissos por dia, mas a considerar outras questões da vida, equilibrar corpo e mente, buscar hobbies e lazer, refletir sobre o mês que passou e agradecer pelos momentos vividos. Além de praticar a ferramenta, passou a comercializá-la e apostar nesses diferenciais. “Algo que meu planner tem, que nunca vi em outro, é o estímulo para a meditação, que está na página de ‘estilo de vida saudável’, onde coloco alguns hábitos que acredito que nos engrandecem como pessoa e podem ser trabalhados diariamente. No fim das contas, meu método aplicado no planner e no meu trabalho gira em torno do meu propósito de vida: ajudar as pessoas a serem mais conscientes e presentes em suas vidas, equilibrando corpo, mente e espírito de forma prática”, afirma.

Como começar

Para quem quer começar a organizar a vida com a ajuda do planner, a dica é iniciar aos poucos e sempre levá-lo consigo para fazer anotações que achar importante, especialmente os compromissos com data e hora para acontecer. “Comece com um modelo de planner compacto, que atenda o seu dia a dia de maneira básica. À medida que for utilizando e vendo a eficácia de pequenas tarefas crescendo diariamente, vai surgir a necessidade de cumprir e organizar outras tarefas que exigem ferramentas mais completas”, orienta Luísa Guerra.

Outra dica da especialista: faça um rascunho de projetos e destrinche-o em etapas. “Com as etapas estabelecidas, coloque no planner o prazo para ficar sempre de olho”, recomenda Nelly Jereissati Teixeira. Para a terapeuta, é importante dispensar o perfeccionismo. “Evitar fatalismo, como: ‘se não for para usar perfeitamente todos os dias, eu nem uso’. As pessoas que mais usam o planner são aquelas que entendem a necessidade sem se apegar à perfeição”, observa.



Serviço:

Planner Fábrica de Sonhos

www.fabricadesonhoslg.com.br

Instagram: @fabricadesonhoslg

Planner Nelly Jereissati

Instagram: @nellyjereissati