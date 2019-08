Trabalhar, ganhar dinheiro, adquirir produtos e serviços para viver, garantir o sustento da família, o bem-estar e o lazer. “Mas de que adianta tanto tempo de trabalho se a pessoa mal consegue usufruir da ‘boa vida’ que oferece à família?”, indaga a coach de Vida e Carreira Vivian Wolff. Vivian também é formada em Mindfulness pela Georgetown University Institute for Transformational Leadership (Washington, nos Estados Unidos) e tem MBA em Marketing Estratégico pela University de Catalunya (Barcelona, na Espanha).

Conciliar uma carreira de sucesso com a boa qualidade de vida não é uma tarefa das mais fáceis. No entanto, definir prioridades, não se isolar da realidade, encontrar meios para não se estressar e traçar objetivos claros são dicas valiosas para não se perder nesse caminho. Confira a seguir quatro dicas de Vivian Wolff (foto abaixo).

Dica 1: Definir prioridades

A primeira pergunta a ser respondida é: o que eu quero alcançar na minha vida profissional e pessoal? E a seguinte: quais são as atividades que eu desempenho diariamente na minha rotina profissional e pessoal? Responder a essas questões não é simples nem rápido e exige que o indivíduo esteja disposto a ir fundo na atividade.

Liste as coisas que faz, os papéis que desempenha e analise sua agenda de compromissos para identificar onde seu tempo está, de fato, sendo empregado. Sem essa base precisa de informações fica muito difícil estabelecer as prioridades, porque, para isso, é preciso separar suas atividades em três grupos: (1) atividades que podem ser desempenhadas por outras pessoas e que devem ser atribuídas a outras pessoas; (2) atividades que “roubam tempo” e que devem ser eliminadas; (3) atividades que só podem ser realizadas pelo próprio indivíduo.

A partir dessa seleção, organize as atividades do grupo 3 em ordem de importância. Pode-se até atribuir uma nota de acordo com a importância da atividade, para ficar bem clara a ordem de prioridade.

Por fim, é necessário confrontar os dois outros grupos, alinhando o que pode ser descartado da rotina e o que pode ser delegado a outras pessoas. É preciso reforçar que esse exercício exige coragem e disciplina, como qualquer processo de mudança que desejamos implementar em nossa vida.

Dica 2: Definir metas

Mais importante do que definir as metas é estabelecer objetivos e selecionar atividades que conduzam a eles e que possam ser implementadas de forma realista na agenda do profissional. Quando falamos de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é comum que o indivíduo, ao perceber que precisa fazer mudanças nesse sentido, faça planos como acordar mais cedo, praticar exercícios físicos, cozinhar alimentos saudáveis em casa, sair do trabalho mais cedo, ficar com a família, ler um bom livro e estar na cama a tempo de dormir, pelo menos, oito horas por noite.

Tudo isso pode parecer ideal. Mas dificilmente é possível implementar um plano tão perfeito de uma vez e fazê-lo funcionar. Sempre há imprevistos, como uma viagem a trabalho, um atraso motivado pelo trânsito ou algo que desmorona a estrutura toda. Daí vem a desmotivação, e a mudança pode não acontecer.

Num processo de transformação sustentável, a análise cuidadosa das alternativas de ações acaba por constituir um plano de ação que vai ser implementado aos poucos, por meio da experiência e da reflexão sobre os resultados da experiência realizada. As experiências bem-sucedidas vão sendo inseridas pouco a pouco na rotina. Tendem a ser implementadas definitivamente aquelas que melhor se adequem à vida real e aos recursos disponíveis.

Definir um número semanal de horas de exercícios físicos permite uma distribuição flexível e mais realista do que se matricular na aula de spinning das 19h30 todos os dias, por exemplo. O importante é avaliar constantemente o que está sendo feito em comparação com os objetivos e as prioridades.

Dica 3: Relaxar e descansar

É preciso lembrar que 24 horas é o tempo bruto de que dispomos num dia. O tempo líquido deve ser o que sobra ao descontarmos o tempo que deve ser dedicado à atenção de nossas necessidades fisiológicas, de saúde e de bem-estar. E o conceito de bem-estar integra as dimensões física, mental, social e intelectual, bem como o propósito de vida de um indivíduo. Por isso, é imprescindível incluir, na lista de prioridades, atividades que atendam a essas dimensões da saúde, como sono, alimentação, exercícios físicos, encontros com amigos e pessoas queridas, boas leituras e lazer.

A meditação desempenha um papel importante no equilíbrio pessoal e contribui para o relaxamento e o descanso em um nível mais profundo. Algumas modalidades de meditação, como a atenção plena (mindfulness), podem ser aprendidas e praticadas pelo indivíduo em sua casa, até mesmo numa pausa do trabalho, e vêm apresentando resultados já comprovados cientificamente.

Dica 4: Evitar que a tecnologia nos isole do mundo real

A dimensão que a tecnologia ocupa atualmente torna essa separação cada vez mais difícil. Os smartphones e os aplicativos facilitaram tarefas, encurtaram distâncias, mas, por outro lado, nos tornaram disponíveis o tempo todo e em qualquer lugar.

É necessário delimitar espaço e tempo em que estejamos off-line, para que possamos dedicar a presença e a atenção requeridas pela família e pelos amigos.