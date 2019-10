Vagas no Ceará e no Nordeste

O Ceará e outros Estados do Nordeste têm certames abertos para todos os níveis de escolaridade. Veja os detalhes dos concursos públicos a seguir.

Prefeitura de Quixeramobim

A Prefeitura de Quixeramobim, localizada a 203 km de Fortaleza, tem concurso público aberto para o preenchimento de 400 vagas, entre imediatas e cadastro reserva (CR). As áreas de atuação são Administrativa, Saúde, Educação e operacional, para os cargos de médico, técnico e auxiliar. O certame oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade (Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior), com salários que vão de R$ 998 até R$ 8.000.

Organizado pela Consulpam, o concurso da Prefeitura de Quixeramobim tem taxa de inscrição de R$ 75 a R$ 155. A data limite para as inscrições é o dia 6 de novembro, e as provas estão marcadas para os dias 18 e 19 de janeiro de 2020.

Para a escolaridade de nível fundamental, as funções são as de monitor de transporte escolar (10 postos + 10 CR), motorista CNH "B" (6 + 30 CR) e motorista CNH "D" (2 + 10 CR). Para os candidatos com Ensino Médio/Técnico, as vagas são as de auxiliar de farmácia (2 + 2 CR), cuidador social (2 + 2 CR), facilitador esportivo e de lazer (5 + 5 CR), facilitador social (2 + 2 CR), fiscal de obras e serviços (2 + 2 CR), fiscal de tributos (2 + 2 CR), monitor de educação (25 + 25 CR), orientador social (5 + 5 CR), técnico em eletricidade predial (1 + 1 CR), técnico em enfermagem (10 + 10 CR), entre outras.

É preciso ter curso superior para concorrer às vagas de advogado (2 + 2 CR), assistente social (5 + 5 CR), contador (1 + 1 CR), educador físico (1 + 1 CR), enfermeiro (7 + 7 CR), engenheiro ambiental (1 + 1 CR), engenheiro eletricista (1 + 1 CR), farmacêutico (1 + 1 CR), fisioterapeuta (2 + 2 CR), médico (6 + 6 CR), médico psiquiatra (1 + 1 CR), nutricionista (1 + 1 CR), odontólogo (5 + 5 CR), entre outras.

Mais informações sobre o concurso estão no site da organizadora: https://www.consulpam.com.br/

Polícia Militar da Bahia (PM-BA)

A Polícia Militar do Estado da Bahia (PM-BA) tem edital aberto para o preenchimento de 1.250 vagas para ambos os sexos – 250 postos para a corporação do Corpo de Bombeiros da Bahia. Das 1.000 vagas na Polícia Militar, 900 são destinadas para homens e 100, para mulheres. As inscrições podem ser feitas de amanhã, dia 21 de outubro, até o próximo dia 19 de novembro.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá preencher a ficha cadastral no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e pagar a taxa de R$ 70.

O certame da PM-BA tem as avaliações objetiva e discursiva marcadas para o dia 19 de janeiro. Os candidatos devem ter Ensino Médio, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,55m (mulheres) ou 1,60m (homens) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”. Durante o curso de formação, a remuneração é de R$ 998. Após a conclusão do treinamento, os vencimentos sobem para R$ 3.410,68.

A seleção terá validade de um ano, a partir da homologação do resultado final. O prazo pode ser prorrogado uma vez, por igual período. Os aprovados no concurso vão trabalhar nas regiões de Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Santo Antônio de Jesus.

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

Serão preenchidas 2.491 vagas temporárias para o cargo de professor no concurso da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC BA). As inscrições – com taxa única de R$ 100 – estão abertas até o próximo dia 4 de novembro. Só podem participar do certame candidatos com o Ensino Superior (graduação na área de atuação).

As ofertas de vagas estão distribuídas entre as disciplinas de artes, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, química e sociologia.

Após a aprovação no certame, a lotação ocorrerá em qualquer um dos 416 municípios que formam aquele Estado. A remuneração inicial é de R$ 1.713,46. A jornada de trabalho semanal é de 20 horas.

O prazo determinado de contratação será de até 24 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.

Todos os inscritos no concurso SEC BA serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 8 de dezembro. O conteúdo programático da avaliação terá Língua portuguesa, Educação brasileira, Noções de igualdade racial e de gênero e Conhecimentos interdisciplinares (linguagem).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Uneb, banca organizadora do processo seletivo: www.selecao.uneb.br/educbasicasec.

Assembleia Legislativa do Piauí

Até o dia 6 de novembro de 2019 é possível se inscrever no concurso público da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Serão preenchidas 41 vagas para o quadro permanente de pessoal – 20 são para nível médio e 21 para formação superior.

Para o Ensino Médio, as vagas são as de assessor técnico legislativo, nas especialidades de taquigrafia (4 vagas), informática (4), cerimonial público (4), radiodifusão (4) e administrativa (4). Quem tem o nível superior pode concorrer à carreira de consultor legislativo nas áreas de redação de atas e revisão de debates (4), direito (4), contabilidade (4), tecnologia da informação (4), comunicação social (4) e biblioteconomia (1). Os salários oferecidos são de R$ 2.310,14 para assessor e R$ 4.068,39 para consultor, com jornada semanal de 30 horas para todos os cargos.

Os interessados devem se inscrever pela Coordenadoria Permanente de Seleção (Copese), instituição que organiza a seleção. Para participar, as taxas são de R$ 70 (assessor técnico legislativo) e R$ 120 (consultor legislativo).

O concurso terá as seguintes etapas: prova objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório – a ser aplicada no dia 12 de janeiro de 2020; e análise de títulos, classificatória.

Empresa de Informática da Prefeitura do Recife (Emprel)

A Empresa de Informática da Prefeitura do Recife (Emprel) vai preencher nove vagas distribuídas entre três cargos (Assistente de operações e monitoramento, Analista de infraestrutura e suporte e Analista de sistemas) por meio de concurso público. O certame tem inscrições abertas até o dia 7 de novembro. A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de provas objetiva e discursiva, marcadas para o dia 1º de dezembro, sendo o seu conteúdo programático: Língua portuguesa, Raciocínio lógico e matemático, Legislação e Conhecimentos específicos para as funções mencionadas anteriormente, conforme o edital.

Quem possui Ensino Médio pode concorrer como assistente de operações e monitoramento (2 postos e salário de R$ 2.775,43). O curso superior é exigido para as funções de analista de infraestrutura e suporte (2 - R$ 4.652,53) e analista de sistemas (5 - R$ 4.652,53).

Para participar do concurso da Emprel, o candidato deve fazer a inscrição no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br/), organizador do certame, e fazer o pagamento da taxa, com valores entre R$ 75 e R$ 100.



