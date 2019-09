Uso da tecnologia pode favorecer profissionais de todas as áreas

O mercado de trabalho passa por constantes transformações, com o aumento do grau de exigência para funcionários, colaboradores e gestores. A tranquila estabilidade nos cargos que havia décadas atrás foi substituída por uma constante necessidade de atualização e ganho de versatilidade por parte de todos os integrantes das organizações. Ou seja, atualmente, o profissional que não se adequar a certas variáveis, como o correto uso da tecnologia no dia a dia e no aprimoramento constante de si próprio, pode ser substituído a qualquer momento.

Mas como se tornar um elemento imprescindível para a empresa em que se trabalha ou presta serviços? Qual é a melhor a saída para sobreviver ao atual momento do mercado de trabalho? Christina Curcio (foto abaixo), Doutora em Administração pela Florida Christian University (FCU) e sócia-fundadora da ICON Talent – empresa paranaense especializada em recrutamento exclusivo para a área de Tecnologia da Informação (TI) para empresas, startups e projetos – traz quatro dicas valiosas para a sobrevivência profissional, nos dias de hoje.

1. Esteja sempre atualizado

A internet oferece inúmeras possibilidades de conhecimento e de cursos on-line. Só não estuda quem não quer. O mundo está aberto para qualquer profissional se capacitar com alta qualidade e manter-se atualizado sempre. “A internet ou intranet pode ser utilizada de forma construtiva, desde que seja empregada como meio de consulta nos diversos fóruns de discussões, cursos on-line, ou até mesmo acesso aos processos das empresas e demais informações que normalmente são disponibilizadas na intranet das empresas. O uso da internet como ferramenta para tirar dúvidas e de consulta é uma ótima solução para usar o conhecimento disponível na web, onde os profissionais também podem encontrar livros e acervos inteiros à disposição”, comenta Christina Curcio.

2. Invista na melhoria do perfil comportamental

Hoje as “soft skills” ou habilidades comportamentais são tão importantes quanto o conhecimento técnico. “As ‘soft skills’ podem ser trabalhadas desde que os profissionais observem o que precisam aprimorar. Por exemplo: cursos de oratória podem ajudar na comunicação. Para os mais tímidos, até cursos de teatro podem ser recomendados. Outras skills, como ser autodidata e pensamento de inovação, requerem um empenho maior, pois nem todos os profissionais sabem buscar o conhecimento sozinhos ou pensar além do tradicional. Mas um pouco de prática e a busca por novos profissionais que tenham essas habilidades pode auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades comportamentais”, explica Christina Curcio.

3. Tenha uma ótima comunicação

Você já se perguntou o motivo disso? A resposta é simples: o advento da tecnologia agrega cada vez mais as áreas de negócio, exigindo mais comunicação e relacionamento, proporcionando a troca de experiências e conhecimentos entre os setores. Essa nova dinâmica de trabalho exige um entendimento de outros processos da empresa e seus impactos. Aprenda a se comunicar. “A comunicação nunca é responsabilidade apenas do gestor. As empresas deixaram o modelo tradicional, onde um fala e outros apenas escutam. A comunicação deve ocorrer em todos os sentidos. O momento de feedback com o colaborador é um bom exemplo de que gestor e colaborador podem ter uma comunicação mas próxima e até incentivar esse processo contínuo. As reuniões rápidas, em que todos podem expor suas atividades, desafios e necessidades para cumprir os objetivos do grupo, é um processo que auxilia a comunicação, o trabalho em conjunto e a empatia”, exemplifica Christina Curcio.

4. Conheça outras áreas da empresa

Entenda que a empresa em que está atuando não é somente sua área, mas os processos que transitam por ela. Entenda o cenário atual, como a empresa irá crescer e auxilie na melhoria dos processos, de forma clara, comunicativa e vá além. “Propor novas ideias sempre é interessante, não só para a chefia mas para os colegas e fazer com que todos contribuam nas ideias e inovações. Um projeto nunca será feito sozinho, então o trabalho em equipe e as boas ideias devem ser compartilhados e acompanhados pela chefia. Leve as ideias aos gestoras e colegas sem problemas, pois onde há uma ideia, outras existirão”, aconselha Christina Curcio.



DICAS

Saber mais

De que forma o profissional pode ampliar o seu leque de conhecimentos? Christina Curcio responde de forma objetiva: “Estude”. Para ela, o profissional deve aproveitar todos os recursos possíveis para aumentar seu nível de instrução: fazer uma faculdade, ter contato com conteúdos on-line, se informar sobre as tendências de mercado, participar de palestras, met-ups e aumentar o relacionamento com profissionais e colegas de outras empresas. “Sempre é bom conhecer o que outros profissionais têm a dizer e ensinar. Trocar ideias e experiências é importante principalmente para fomentar inovações. Conhecer novos processos e empresas também ajuda muito na construção e na melhoria contínua”, avalia a sócia-fundadora da ICON Talent.