Um bom texto

Escrever bem não é tão fácil. Principalmente em se tratando da norma culta da Língua Portuguesa, que tem inúmeras regras. Além disso, é preciso utilizar bons argumentos e uma estrutura de ideias que faça sentido, dentro do objetivo que está querendo ser comunicado. É uma tarefa que requer muita atenção e pode tirar o sossego daqueles que estão estudando para um concurso público. No entanto, seguindo determinadas regras, é possível escrever um texto que impressione os avaliadores e leve o candidato à aprovação.

É certo que nem todos os processos seletivos possuem uma prova discursiva, mas quando o candidato deve se expressar por meio de textos, a redação costuma ter um peso significativo na nota final, podendo até mesmo definir a aprovação ou não do pretendente ao cargo. Verifique o edital e esteja preparado.

Cuidados básicos

Uma das regras básicas para a redação em concursos públicos é jamais fugir do tema indicado. Se for um assunto que você domina, melhor! Se não, busque na memória tudo o que sabe de interessante sobre ele e destaque alguns pontos que podem ser bem explorados. Também vale ressaltar algumas palavras-chave ligadas ao tema e, a partir delas, pensar nos argumentos que seriam importantes.

No entanto, mesmo que você esteja familiarizado com o tema da redação, evite frases longas, de impacto, duvidosas ou clichês. A melhor opção é ser simples e objetivo. Transmita a mensagem com clareza e bons argumentos.

Na redação para concursos, a norma padrão da Língua Portuguesa é a que vale – ou seja, nem pense em utilizar um vocabulário informal. Também é muito importante estar atento às regras de ortografia e gramática. Cuide para não haver equívocos de regência e concordância verbal e nominal. Quando o candidato tem tempo para escrever, o ideal é fazer um rascunho do texto. Leia algumas vezes o que foi escrito e refaça até encontrar o tom certo.

E cabe ressaltar que a única maneira eficaz de aprender a fazer uma boa redação é treinando. O concurseiro deve fazer redações sobre diversos temas, lendo e relendo quantas vezes precisar. Nesse caso, a prática também pode aproximar o candidato da perfeição.



Quatro erros básicos a serem evitados em redações:

Fugir do tema

Fatalmente leva o candidato a tirar nota zero. A dica principal é ler muito bem a proposta no enunciado e, se necessário, grifar as palavras mais importantes para ajudar na escrita.

Pessoas gramaticais

Iniciar o texto usando “nós”, mudar para a terceira pessoa, e terminar usando “eu”: essa confusão no uso das pessoas gramaticais deixa claro que o candidato não segue uma linha de raciocínio, o que compromete a nota final.

Coerência

Construir frases desestruturadas causa perda de pontos. Em uma boa redação, as informações não podem aparecer jogadas. Tudo deve estar conectado no desenvolvimento das ideias. É essencial não utilizar elementos contraditórios. Leia e releia com atenção o que escreveu.

Erros de português

É inadmissível cometer erros de ortografia, concordância, semântica, pontuação, coesão e sintaxe. A escrita exige a obediência às regras da norma culta do idioma.

Saiba mais:

Estrutura

Um dos detalhes mais importantes da redação é respeitar a estrutura do texto discursivo. Ele precisa ter partes básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Elas têm de estar interligadas, trazendo sentido à ideia central. Na introdução é onde o tema abordado é apresentado. O desenvolvimento é a parte mais importante, para a exposição do ponto de vista e a argumentação. A conclusão é o fechamento das ideias. De maneira geral, a redação não deve ultrapassar 30 linhas. A primeira parte (introdução) deve ficar em um parágrafo de quatro a seis linhas. Reserve dois ou três parágrafos para o desenvolvimento do tema. A conclusão deve encerrar o assunto em um parágrafo de, em média, seis linhas.