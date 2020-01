Três técnicas para melhorar a escrita

Expressar-se bem, principalmente por meio da escrita, não é mais um diferencial no mercado de trabalho: trata-se de uma exigência para qualquer profissional que deseje ter sucesso em seus objetivos. Seja em redes sociais, seja em comunicações corporativas ou na redação de documentos e outras mensagens, escrever bem é fundamental para ser compreendido e estar bem posicionado na era dos negócios digitais.

Exigência profissional

Escrever bem não é uma tarefa fácil para a maioria das pessoas. Bloqueios criativos, falta de inspiração, dificuldade em organizar as ideias, problemas de concentração...muitas são as adversidades enfrentadas por quem precisa se comunicar por meio da escrita, seja em um simples post nas redes sociais, seja na redação de um e-mail corporativo ou memorando. Para ajudar nessa tarefa, as jornalistas Beatriz Destefani e Maria Carolina Rossi, sócias-proprietárias da empresa Comunica PR – agência de Relações Públicas com foco em assessoria de imprensa e produção de conteúdo –, listam algumas estratégicas para melhorar a capacidade de escrita no mundo profissional.

O objetivo maior é conseguir ser bem compreendido e poder expressar corretamente o que se deseja, aumentando suas chances de um bom network ou mesmo a qualidade do diálogo com seus chefes ou colegas de trabalho.

Dado concreto

Uma maneira eficiente deiniciar um texto é começar por um dado ou pesquisa relevante. Começar a escrever um texto muitas vezes parece um “bicho de sete cabeças”, mas é importante saber que tudo é questão de prática e de seguir uma linha de raciocínio. “Uma boa técnica para embasar qualquer texto é procurar um dado que confirme o que você está dizendo. Por exemplo, se você é uma arquiteta e quer escrever sobre como decorar apartamentos compactos ou qual cor utilizar em cada ambiente, pode embasar essas informações com um dado de pesquisa de alguma instituição que comprove essa tendência”, aconselha Beatriz Destefani. “Dessa forma, o profissional consegue trazer credibilidade e relevância para o tema que está abordando”, completa Maria Carolina Rossi.

Pontos básicos

O primeiro parágrafo é a chave para o desenvolvimento de todo texto e deve concentrar as principais informações do que se quer comunicar. “Nesse início, devemos responder às seguintes perguntas: quem, como, onde, por quê e o quê. Por exemplo: você quer escrever sobre uma nova lei que atinge seu setor, então deve deixar quem é o agente que determina essa lei, o modo como ela é aplicada, em qual lugar age, o motivo da sua determinação e a ação que ela determina”, exemplifica Beatriz Destefani. “Quando respondemos essas questões mentalmente ou até quando escrevemos no papel, elas nos ajudam a criar uma linha de raciocínio”, orienta Maria Carolina Rossi.

“No início (do texto), devemos responder às seguintes perguntas: quem, como, onde, por quê e o quê", afirma Beatriz Destefani (à esquerda), sócia-proprietária da Comunica PR, ao lado de Maria Carolina Rossi.

Noticiários

Acompanhe os noticiários e os principais portais de comunicação, prestando atenção na maneira como as informações são transmitidas e a forma como os textos são escritos. Isso traz uma boa base para entender como é realizado um texto jornalístico, além de ajudar em “ganchos’ para temas de blog ou posts. “Pode parecer clichê, mas a leitura nos ajuda a desenvolver gramática e criatividade. Quando estamos antenados sobre os assuntos mais lidos, também podemos relacioná-los em nossos textos”, indica a jornalista Maria Carolina Rossi.

Saiba mais

Quatro erros básicos a serem evitados:

Fugir do tema

Fatalmente leva o candidato a tirar nota zero. A dica principal é ler muito bem a proposta no enunciado e, se necessário, grifar as palavras mais importantes para ajudar na escrita.

Pessoas gramaticais

Iniciar o texto usando “nós”, mudar para a terceira pessoa, e terminar usando “eu”: essa confusão no uso das pessoas gramaticais deixa claro que o candidato não segue uma ideia em uma linha de raciocínio, o que compromete a nota final.

Coerência

Construir frases desestruturadas causa perda de pontos. Em uma boa redação, as informações não podem aparecer jogadas. Tudo deve estar conectado, no desenvolvimento das ideias. É essencial não utilizar elementos contraditórios. Leia e releia com atenção o que escreveu.

Erros de português

É inadmissível erros de ortografia, concordância, semântica, pontuação, coesão e sintaxe. A escrita exige a obediência às regras da norma culta da língua.