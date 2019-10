Trabalho livre

Profissionais que desejam ter uma rotina mais flexível ou estão com dificuldade de encontrar emprego fixo recorrem ao trabalho freelancer, prestando serviço para empresas ou pessoas físicas de maneira autônoma. Há quem concilie o emprego com os “freelas” como forma de aumentar a renda mensal. Nesse meio, é comum encontrar designers, redatores, fotógrafos, jornalistas, programadores, artistas, profissionais de marketing, entre outros, atuando de forma liberal e, às vezes, de forma nômade, enquanto viajam pelo mundo.

Por conta própria

Trabalhar em casa, em um coworking, em uma cafeteria ou em qualquer lugar que tenha o que se precisa para realizar suas atividades profissionais é uma das maiores vantagens de quem segue a vida de freelancer. Isso se você tiver uma certa disciplina para se organizar e a cultura corporativa não for interessante para o seu perfil. Como freelancer, é possível ter liberdade de trabalho e flexibilidade de horários, mas o que muitos não veem é o quanto custa ser seu próprio chefe.

“A carreira de freelancer não é indicada para profissionais que não estão dispostos a correr riscos e preferem a estabilidade de uma carteira assinada”, assinala Matheus de Souza, empreendedor, nômade digital e um dos criadores do Blog Be freela. “Também não é indicada para o profissional que gosta de ‘tudo mastigadinho’. É preciso ir atrás, ser curioso e proativo”, adverte Matheus de Souza.

Vida de freelancer

Criar uma rotina organizada é o primeiro passo para quem quer seguir como freelancer: organizar horários, prazos, fluxos de trabalho, metas de carreira e, principalmente, as finanças. Afinal, ao contrário do emprego fixo, o salário certo mensal não é uma promessa para quem vive de freela. Se não tiver tudo organizado, o profissional pode perder dinheiro e até clientes em razão da sua desorganização. Se não há um chefe cobrando pelo cumprimento dos prazos, há clientes com expectativas altas. Portanto, é preciso administrar o tempo e entender que a jornada de trabalho talvez seja até mais longa do que em um emprego formal, em alguns momentos. Mas, com disciplina e organização, você não precisa comprometer a saúde e a qualidade de vida trabalhando.

Outro ponto importante para quem quer viver uma vida profissional autônoma é incluir o networking na rotina e ampliar a rede de contatos. Boas oportunidades surgem de indicações, virtuais ou pessoais. Utilize as redes sociais a seu favor e seja estratégico na escolha de lugares onde estará presente.

Ferramentas

Se você tem dificuldade em se organizar, a tecnologia pode facilitar a vida. Vários aplicativos, disponíveis para desktop e celular, auxiliam no controle do tempo e na gestão de tarefas. Confira algumas dicas.

Evernote

Com versões gratuita e paga, o aplicativo permite fazer notas rápidas, redigir textos, digitalizar documentos, salvar artigos que você quer ler depois (por meio de um aplicativo do Evernote para o Chrome), fazer printscreen, checklists e muito mais. Dá para acessar de qualquer lugar, pois fica tudo sincronizado em todos os dispositivos em que você estiver logado.

Tomato Timer

Para gerenciar o tempo de realização de uma tarefa, essa ferramenta é uma boa estratégia, pois segue um dos métodos mais conhecidos para isso, o Pomodoro. Criado na década de 80, a metodologia consiste em focar, durante 25 minutos, em uma única tarefa e fazer pausas de até 5 minutos. A técnica ajuda a criar o hábito de trabalhar mais focado, sem distrações e a fazer pausas importantes para a mente e para o corpo. A ferramenta pode ser acessada no navegador do computador, sem necessidade de baixar o aplicativo.

Trello

O Trello é uma ferramenta de colaboração gratuita que organiza projetos, tarefas, pautas e eventos em colunas. Pode ser usado por quem trabalha sozinho ou em equipe. A disposição das atividades na tela permite uma visualização melhor do organizador de projetos, que pode monitorar o que já foi iniciado, o que está aguardando aprovação ou já foi realizado, por exemplo. É possível também incluir as datas de entrega, anexos e compartilhar com outras pessoas. Para quem trabalha em equipe, é possível utilizar a atribuição de tarefas e até mencionar pessoas, iniciando uma conversa sobre o status de cada atividade.

Wunderlist

Se você é daqueles que se organiza melhor com listas, esse aplicativo é uma boa opção. O Wunderlist permite criar tarefas e agendá-las por meio de um calendário. Podem ser agrupadas por deadline, diariamente ou em projetos. Ele ainda envia avisos de atividades específicas que precisam ser realizadas quando estiver em uma localização geográfica, utilizando, para isso, o GPS do celular.

Kill News Feed

Se as redes sociais são um problema para a sua concentração, desconectar a internet do celular para não ver as notificações é o primeiro passo. Mas se a tentação em ver as atualizações do Facebook é maior quando você está trabalhando no desktop, uma alternativa é instalar uma extensão para Google Chrome que bloqueia a atualização da sua timeline. A ferramenta Kill News Feed vai te ajudar a não perder horas olhando publicações. Você pode até tentar acessar o feed, porém ele só exibe o cabeçalho da página e embaixo dele a mensagem “Don’t get distracted by Facebook!” (não se distraia com o Facebook, em tradução livre). O desbloqueio pode ser feito quando você quiser.