Trabalho em home office requer organização

Em momentos como o que estamos vivendo, por conta do Covid-19, aumenta a demanda pelo trabalho em sistema home office. Neste cenário, é fundamental ter lideranças que consigam engajar e apoiar equipes de forma remota, ou seja, gestores que, mesmo à distância, mantenham seus colaboradores motivados e concentrados nos objetivos a serem realizados.

De acordo com os especialistas, existem três pontos essenciais para o sucesso de uma empresa cuja equipe está em home office: definir os objetivos mensuráveis diariamente e semanalmente; eliminar hierarquias e formalidades (agir como se estivesse na mesma sala, não esperando encontros presenciais para resolver pontos importantes) e não contar 100% com a autodisciplina do time, afinal, cada colaborador tem seu próprio nível de autonomia e o contexto particular em que está trabalhando em casa.

Sobre esse terceiro ponto, é recomendado mapear os diferentes níveis de esforço e tarefas individualmente. Assim, os gestores mantêm o contato com seus funcionários para estabelecer prioridades – o que, por sinal, é muito importante também em trabalhos presenciais.

É recomendado mapear os diferentes níveis de esforço e tarefas individualmente. Foto: Banco de Imagens

Veja a palavra de alguns especialistas e empreendedores sobre home office, com orientações valiosas para estruturar esse tipo de atividade.

“Para os líderes e RH de empresas que possuem mães em sua equipe, é preciso entender que estamos adaptando a rotina da casa a esse novo cenário. Então, seja flexível com os horários dos calls e reuniões. Outra boa prática é mandar um manual com dicas sobre home office, desde ergonomia até produtividade. Um conjunto de informações práticas que ela possa se adaptar. Esse manual pode incluir atividades com as crianças.”

Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossistema de inovação

“É preciso ser transparente com a equipe, incentivando ideias e discussões sobre os rumos da empresa. Deixar claro, quando for o caso, que não tem todas as respostas no momento e ouvir a sua equipe, incentivando suas ideias e opiniões. Isso propiciará uma maior cultura de inclusão e pessoas se sentindo mais confortáveis e acolhidas nesse momento tão incerto. Também é importante fazer reuniões com a equipe e checagem de tarefas individuais com mais frequência.”

Carine Roos, especialista em desenvolvimento de mulheres e cofundadora da ELAS, escola voltada para a liderança feminina

“A qualidade do trabalho não precisa cair de forma remota. Eu acreditava que meu negócio só poderia funcionar com todos no

mesmo prédio, mas percebi que os 440 funcionários da empresa são eficientes remotamente. Mantenho reuniões online com os diretores toda segunda, claro que elas são diferentes por não serem presenciais, mas cumprem o seu papel.”

Marcelo Lombardo, CEO e fundador da Omie, plataforma de gestão em nuvem para PMEs

“É importante perguntar a todos como estão pessoalmente, mentalmente, fisicamente e compartilhar melhores práticas para esta época. Também estabeleci com o time que teremos encontros diários (à distância) e todos precisamos contribuir para trazermos novos projetos. E não é porque sou líder que tenho todas as respostas. Precisamos encontrar soluções em conjunto.”

Simone Cyrineu, CEO da Thanks for sharing, produtora audiovisual focada em vídeos corporativos

“Para todos os times que mudaram abruptamente a maneira de trabalhar, é crucial manter a organização, a visibilidade e a comunicação remota no mesmo nível da presencial, se não melhor. Esse momento nos lembra que estamos todos conectados, como nunca antes. Somos chamados a sermos nossa melhor versão, com paciência e compreensão.”

Alessio Alionço, CEO e fundador da Pipefy, plataforma de gestão de processos

“Garantir que todos os colaboradores tenham os materiais de trabalho necessário (computadores, fones, mouses, cadeiras, internet etc.), informar sobre boas práticas de trabalho remoto e ergonomia, mantê-los informados sobre diretrizes e próximos passos e também dar apoio aos gestores na orientação de seus colaboradores. Em relação às lideranças da empresa, intensificar a comunicação.”

Daiane Peretti, Head de Pessoas do Olist, empresa de e-commerce