Tendência ou realidade

Para os especialistas em mercado de trabalho, o home office não é apenas uma possibilidade ou tendência: trata-se de uma realidade para uma grande quantidade de empresas e profissionais. De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (Sobratt) e da International Telework Academy, cerca de 12 milhões de brasileiros trabalham em casa atualmente. E esse número abrange trabalhadores formais ou informais, empregados ou autônomos, em tempo integral ou parcial. É uma quantidade considerável de pessoas que aproveita as vantagens de não perder horas no trânsito e não se preocupar em escolher uma boa roupa para impressionar chefia e clientes.

Importante ressaltar que essa postura é reforçada pelas próprias companhias. Uma pesquisa feita pela consultoria SonicWALL indicou que 76% dos colaboradores de empresas e 61% dos chefes acreditam que a produtividade em casa é maior do que a no escritório. Portanto, as próprias empresas estão cada vez mais aderindo ao home office – muitas vezes, para evitar os custos com deslocamento de funcionários e a própria manutenção de espaços de trabalho.

Funções

Pesquisando em sites de empregos e de colocação profissional, nota-se que há um número cada vez maior de empresas ofertando vagas home office, principalmente em áreas nas quais não há atendimento presencial ou utilização de ferramentas pesadas, como grandes máquinas, ou ainda em atividades que utilizam recursos e documentos que não podem ser retirados da empresa por motivos de segurança ou sigilo.

Já existem muitos setores tradicionalmente remotos, e outros estão agora passando por uma transformação, literalmente deixando os escritórios formais e passando para o home office. Para quem pensa em investir em uma carreira com essa possibilidade, vale dar uma olhada na lista a seguir.

Tecnologia da Informação

A Tecnologia da Informação é uma área onde os profissionais trabalham com base em projetos. Por isso, ter uma base de trabalho em casa é algo mais facilitado. No entanto, é fundamental ter os equipamentos necessários para realizar as tarefas diárias.

Setor criativo

Atividades que dependem de criatividade são ideais para serem executadas remotamente: design gráfico, fotografia, redação, tradução, desenvolvimento de sistemas, designers UX/UI (referente à usabilidade), web designer, gestão de banco de dados, produção de conteúdo para redes sociais etc. Importante dizer que esse modelo de contratação ainda possui uma quantidade limitada de vagas em comparação com os postos regulares; normalmente, as empresas que permitem o trabalho à distância costumam dar preferência para colaboradores que já estão no quadro de funcionários.

Beleza e estética

A opção de investir em um curso de design de sobrancelhas ou manicure e pedicure – e poder trabalhar em casa – é altamente viável, com retorno praticamente garantido, pois o mercado brasileiro de beleza é o terceiro maior do mundo: dados do IBGE da Pesquisa de Orçamento Familiares (POF), apontam que as famílias brasileiras gastam anualmente R$ 20,3 bilhões com serviços de cabeleireiro, manicure e pedicure.

Representantes e consultores comerciais

Esses profissionais representam empresas em transações comerciais ou fornecem ideias e projetos para otimizar processos. Para isso, não é preciso estar preso a um escritório. A representação ocorre pela necessidade de a empresa estar presente em regiões diferentes.

Suporte técnico

Os profissionais técnicos atendem por meio telefônico ou presencial na localidade onde o serviço é requerido. Por isso, possuem seus próprios escritórios em casa ou fazem trabalhos sob demanda, deslocando-se de acordo com os pedidos de clientes.

Vendas

O setor de vendas permite que o funcionário trabalhe remotamente, dando maior abrangência às vendas em termos de localização e alcance. Com mais mobilidade, o profissional fica responsável por escolher os melhores canais para contatar clientes e parceiros.

Marketing

Por estarem constantemente trabalhando em campanhas e ações de marketing e vendas, as interrupções no escritório podem atrapalhar a fluidez das ideias. Por isso, muitas empresas do setor permitem o trabalho home office.