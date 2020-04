Setor de beleza tem atividades em alta

Até 2021, o número de salões de beleza formais no Brasil deve crescer 4,5%. Essa é a conclusão de um estudo feito pela Euromonitor, empresa internacional de pesquisa de mercado. Dentro dessa estimativa, serão boas as oportunidades de emprego para cabeleireiros, barbeiros, manicures, depiladoras, maquiadores, entre outros profissionais da área.

O melhor disso tudo é que qualquer pessoa pode entrar para a área e se desenvolver profissionalmente, desde que devidamente habilitado. Por isso, para entrar no mercado de beleza e ter sucesso é fundamental se capacitar, pois esse é um segmento no qual não basta ter talento ou dom, já que os clientes estão cada vez mais exigentes e sabem distinguir um profissional formado de um amador. Além disso, é importante estar antenado nas novidades do mercado, que abrangem novas técnicas, produtos e procedimentos que visam atender o consumidor cada vez melhor em suas necessidades.

Capacitação

De modo geral, quem se forma em um curso de beleza consegue se colocar rapidamente no mercado, tendo em pouco tempo a recuperação do dinheiro investido na capacitação. Para isso, é preciso procurar uma escola reconhecida e, a partir daí, pesquisar o curso para o qual se tem mais afinidade.

As áreas mais comuns para a atuação de um profissional de estética são: estética facial (trabalha com intervenções no rosto, como hidratação e suavização de linhas de expressão), estética corporal (lida com casos como o tratamento de estrias e de celulites) e estética capilar (cuida de quedas de cabelo, por exemplo).

Alongamento de unhas é tendência entre as técnicas oferecidas pelo mercado. Foto: Banco de Imagens

De acordo com levantamentos do mercado, conheça algumas funções ligadas ao setor de estética que estarão em alta nos próximos anos:

Especialista em cachos:

“É cada vez maior o número de mulheres que buscam por um profissional especializado em cachos. Hoje, são inúmeros os salões de beleza que trabalham tendo como base os procedimentos padrões dos cabelos lisos e não conseguem atender este público. Ainda são escassos os profissionais e estabelecimentos que conseguem lidar com essa demanda, respeitando os cuidados necessários e as técnicas específicas para o tipo capilar. É neste momento que surge a oportunidade de negócio”, comenta Eduardo Costa, Gerente de Marketing do Instituto Embelleze, rede de franquias voltada para a formação profissional em beleza.

De acordo com o Google BrandLab, nos últimos anos, pesquisas com o termo “cabelo cacheado” cresceram 232%. De 2015 a julho de 2017, as buscas por “transição capilar”, período em que se abandona qualquer processo químico e estimula o crescimento natural do cabelo, subiram 55%. O reflexo da onda dos cabelos sem química abre no setor de beleza uma lacuna de mercado que busca profissionais capacitados para atender as necessidades específicas do público cacheado e crespo. De acordo com Eduardo Costa, um profissional formado, especializado no cabelo cacheado, consegue uma renda mensal de aproximadamente R$ 6 mil.

Maquiagem profissional

Graças aos inúmeros tutoriais na internet, aos lançamentos de produtos inovadores e à fabricação de maquiagens cada vez mais elaboradas, o setor sofreu um “boom” no último ano e promete render ótimos frutos para quem apostar nele em 2020. “A internet tem sido uma vitrine de maquiagens perfeitas, o que aumenta a demanda na busca por profissionais que consigam reproduzir esses resultados. Com isso, surgem oportunidades de negócio para quem deseja apostar em uma nova carreira”, conta Eduardo Costa.

Além da possibilidade de emprego nos salões de beleza, os profissionais da área podem aderir ao serviço de maquiador delivery, onde o atendimento vai até a residência ou local de escolha do consumidor. Com maior valor agregado e custos de operação menores, o profissional consegue oferecer exclusividade e comodidade. Trata-se do pontapé inicial para negócios maiores. “Um maquiador reconhecido no mercado chega a cobrar, em média, R$ 3 mil por uma única maquiagem. Obviamente esse é um patamar a ser conquistado e que pode levar tempo. De qualquer forma, a profissão é muito lucrativa”, conta o Gerente de Marketing do Instituto Embelleze.

Alongamento de unhas

O alongamento de unhas é a grande tendência entre as técnicas oferecidas pelas profissionais do mercado. Indo além da esmaltação comum, o alongamento se baseia em aumentar artificialmente o comprimento e preservá-lo por mais tempo. O investimento em um curso de manicure é baixo, mas a lucratividade com a profissão é alta, especialmente para quem se especializa no alongamento de unhas. Na prática, o profissional pode dobrar a renda mensal apostando em novas técnicas.

Saiba mais

Em expansão, o mercado de beleza brasileiro está atrás apenas dos Estados Unidos, do Japão e da China. Está previsto um crescimento para o segmento de estética de 14% até o final de 2020.

De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o setor de beleza cresceu 8,2% por ano durante a última década, apresentando um faturamento anual médio de R$100 bilhões.