Sete passos para se livrar da procrastinação

A palavra procrastinar significa “o ato de adiar ou deixar para depois algo que pode e deve ser feito agora”. Observando bem, essa é uma tendência do ser humano, ainda mais levando em conta a vida corrida de hoje, com tantas tarefas que precisam ser executadas ao mesmo tempo. Somos tentados naturalmente a postergar as atividades que não nos pareçam tão atrativas.

De fato, ter uma rotina e realizar todas as tarefas propostas é um desafio que precisa ser vencido – e isso vale para todas as áreas de nossa vida, desde os estudos, os afazeres pessoais e especialmente as atividades profissionais.

A partir desse comportamento, os especialistas da Escola da Inteligência – programa de educação socioemocional, idealizado por Augusto Cury – listaram sete passos importantes para que cada pessoa entenda em que pontos está falhando e saiba o que fazer para abandonar esse ciclo.

“Esses passos são extremamente importantes para que sejamos mais produtivos e com alto grau de performance em diversas áreas da nossa vida. Podemos entrar na procrastinação sem nem perceber, por isso temos que estar sempre atentos e nos organizarmos para não nos rendermos à ela e seguir planos para chegar nos objetivos”, comenta Adriana Lima, Gerente de RH da Escola da Inteligência e Gerente Nacional da Consultoria Educacional Multifocal.

É importante dizer que não existe uma única solução para resolver o problema. No entanto, algumas ações são muito eficientes. Confira a seguir.

Primeiro passo

Admitir que você pode estar nesse ciclo vicioso de se autossabotar e que, para ter a vida transformada, vai precisar assumir o controle, fazendo escolhas mais inteligentes e assertivas a cada dia.

Segundo passo

Parar e analisar todos os pensamentos e até os hábitos que te fazem procrastinar. Anotá-los em um papel ou no celular, por exemplo. Esse exercício vai exigir um tempo para reflexão, além de conduzir à organização dos pensamentos.

Terceiro passo

Buscar autoconhecimento. Olhar para dentro de si e investigar quais são suas motivações na vida, os pontos fortes e os fracos. Dessa forma, é mais fácil superar os obstáculos que podem surgir no caminho.

Quarto passo

Planeje-se! Estabeleça metas para como usar seu tempo, liste as prioridades e trace objetivos bem definidos. Mesmo assim, inclua

na agenda também possíveis imprevistos.

Quinto passo

Comprometa-se consigo mesmo e com seu processo. Envolva-se com seu próprio papel de assumir o controle de sua vida e, por consequência, de sua história.

Sexto passo

Gerencie os pensamentos autossabotadores como: “Eu mereço um dia de diversão” e “Isso pode ser feito amanhã”. Troque essa mentalidade por: “Eu mereço conquistar minha meta!”, “Posso descansar de forma programada, sem prejudicar os prazos estabelecidos!”. Determine ser líder de si mesmo, fazendo escolhas assertivas e inteligentes.

Sétimo passo

Organize sua agenda, defina prazos reais e inclua possíveis imprevistos. Desligue as notificações eletrônicas, previna possíveis distrações, programe intervalos regulares e deixe o ambiente mais adequado ou propício para a realização de suas atividades.

