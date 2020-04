Segurança faz a diferença em processos seletivos

De acordo com a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), hoje existem cerca de 11,6 milhões de pessoas no Brasil em busca de um trabalho. Nessa busca por uma recolocação no mercado, o nervosismo no momento de participar de processos seletivos é comum, porém pode atrapalhar na conquista pelo emprego.

Os especialistas em mercado de trabalho apontam que ser assertivo na hora da entrevista pode ser crucial para conseguir uma nova vaga. Portanto, estar preparado é o melhor caminho para o sucesso. “É importante que o candidato não desperdice a oportunidade que é concedida no momento da entrevista”, diz Roberta Valezio, People Experience Manager da WAVY, empresa voltada para experiências do consumidor do Grupo Movile.

Ser assertivo na hora da entrevista pode ser crucial para conseguir uma nova vaga. Foto: Banco de Imagens

Veja algumas orientações da especialista – aplicáveis em maior ou menor medida dependendo do estilo da empresa, do perfil da vaga e do momento de carreira do candidato – para se preparar para processos seletivos:

Autoconhecimento

Faça a sua linha do tempo. Da infância até os dias de hoje para saber onde quer chegar. Pode parecer bobagem, mas olhar para cada etapa no detalhe, faz a diferença. Escreva tudo no papel. Esquematize, grave um áudio, faça um vídeo ou apresente para o espelho. Imagine-se em uma palestra contando os pontos mais importantes da sua história. Conheça a si mesmo com a máxima riqueza de detalhes que puder. Listas de perguntas padrão você acha aos montes procurndo em sites de busca. Conheça-se tão bem até que todas elas pareçam simples de responder para o(a) entrevistador(a).

Estude a empresa e a vaga

Conhecer a empresa para a qual está se candidatando é uma das principais dicas. O exercício de ler o site, os perfis nas redes sociais, as notícias a respeito e os relatórios financeiros (se estiverem disponíveis) tende a ser crucial. Também é válido buscar o que os próprios funcionários acham daquela empresa.

Mantenha-se informado

Informe-se sobre política, economia e sociedade. Alimente-se de fontes diversas, forme opiniões e tenha clareza sobre o que está acontecendo no mundo. Consulte fontes diversas para se manter antenado ao que acontece seu país e no mundo: televisão, rádio, jornal, internet, podcasts, páginas de notícias, entre outras formas. Entenda os principais eventos que estão acontecendo e tenha uma posição sobre eles.

Identifique o perfil do seu recrutador

Repare bem a linguagem corporal - e até verbal - de quem te ouve. Capte os sinais de quando for hora de parar e hora de seguir. Na dúvida, tenha uma apresentação pessoal de poucos minutos ensaiada, e tenha repertório e profundidade para os pontos que serão explorados nas perguntas sobre ela, ou para reformulá-la completamente, se for necessário.

Seja genuíno

Fingir ser alguém que não é em um processo seletivo e trair seus valores só vai levá-lo a lugares onde você não quer estar - e onde provavelmente não querem que você esteja. Seja você. E se puder ser polido, gentil e agradável no processo de ser autêntico, é melhor ainda.