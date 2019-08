Relacionamento é tudo

Até tempos atrás, a capacidade de um empregado e, consequentemente, sua trajetória e as oportunidades que teria dentro da empresa eram medidas pela quantidade de diplomas e certificados conquistados. Dessa forma, tinha mais chances quem possuía as melhores qualificações e, em tese, estava mais habilitado para desempenhar suas funções dentro das companhias.

No entanto, esse panorama mudou. Atualmente, as habilidades exigidas de um funcionário ou colaborador vão além da parte técnica: os empregadores procuram funcionários com características atitudinais, que também são chamadas de soft skills, ou "habilidades leves". Elas contrastam com as hard skills (ou "habilidades pesadas"), que são as capacidades técnicas que podem ser aprendidas e facilmente mensuráveis, como fluência em um idioma ou domínio de uma ferramenta, por exemplo. As soft skills, por outro lado, são todas as competências baseadas na inteligência emocional e que distinguem os profissionais incríveis dos medianos. Nessa relação entram qualidades como resiliência, empatia, colaboração, trabalho em equipe e facilidade de comunicação.

Importante destacar que, de acordo com estudo do site de recrutamento CareerBuilder, 77% dos empregadores acreditam que essas habilidades são tão importantes quanto as capacidades técnicas na rotina de trabalho.

Conheça algumas das soft skills mais procuradas e valorizadas pelos empregadores na atualidade. Faça uma autoanálise e descubra o quanto você precisa desenvolver cada uma delas para ampliar suas chances de se destacar no mercado de trabalho.

1. Resolução de problemas complexos

O mercado exige que as empresas gerem produtos cada vez mais complexos, em um tempo cada vez mais curto e com canais de distribuição mais otimizados. Acaba se destacando quem consegue resolver essas situações.

2. Ética no trabalho

A ética é demandada em todos os níveis hierárquicos. Os recrutadores muitas vezes consideram a ética quase mais importante do que a técnica, porque julgam que é a técnica é possível de ser aprendida e, a ética, não.

3. Comunicação eficaz

A comunicação entre colegas, superiores e subordinados é importante, principalmente por ser algo que flui cada vez mais rapidamente. A informação é vital para o aumento da produtividade e da competitividade das indústrias que a detêm, pois conhecimento é poder. Se você se comunicar de forma equivocada ou deixar algo fugir, a instituição pode ter problemas!

4. Trabalho em equipe

O trabalho em equipe é fundamental, principalmente no mundo corporativo, no qual a integração entre as áreas da empresa é importante para o bom andamento das atividades. Trabalhar em equipe significa escutar mais e aceitar as diferenças. Para isso, é necessário ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Os profissionais que se destacam no trabalho em equipe conseguem alcançar patamares de liderança.

5. Gestão do tempo

Gerenciar o próprio tempo e o dos outros, considerar os objetivos do trabalho a ser realizado, saber controlar o período de produção, priorizar as tarefas e estabelecer metas significa eficiência no trabalho. Essa habilidade está ligada a ser mais produtivo – nem ocioso e nem com trabalho em excesso.

6. Criatividade e inovação

Como a sociedade está cada vez mais diversificada, os nichos de mercado vão se ampliando. É preciso ter criatividade, não só para desenvolver novos produtos mas para mantê-los com um certo grau de fidelização, além de propor constantemente novos e mais eficientes processos.

7. Ordenar as informações

É necessário ordenar as informações para guardá-las e tratá-las, isto é, interpretar, analisar e utilizar as informações na empresa. O objetivo é gerar conhecimento, valor essencial para aumentar a competitividade no mundo corporativo.

8. Fluência de ideias

Essa é uma capacidade importante, pois se relaciona à complexidade dos problemas e aos tipos de raciocínios.

9. Raciocínios indutivo e dedutivo

Raciocínio indutivo: capacidade de combinar partes de informações para formar regras ou conclusões gerais (inclusive de relacionar eventos que parecem não estar relacionados); raciocínio dedutivo: aplicar regras gerais a problemas específicos para gerar resultados que fazem sentido.

10. Raciocínio matemático

É a capacidade de escolher entre certos métodos ou fórmulas matemáticas para resolver problemas. Evita o desperdício e aplica a matemática à produção, por exemplo, para evitar o desperdício de matérias-primas e de estoque.