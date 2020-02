Questões ajudam a definir metas profissionais

De acordo com o empreendedor digital Rafael Carvalho, co-fundador e Diretor de Operações da HeroSpark, com sede em Curitiba, perguntas que permitam ao profissional descobrir o sentido de realização, a clareza e a conexão do que faz com a realidade são fundamentais para definir seus objetivos. “Sempre faço perguntas e elas funcionam como uma renovação de votos. Se as respostas não forem positivas, é sinal que algo está errado e que preciso parar e reavaliar minha jornada”, observa o empreendedor.

Rafael conta que adota essa prática porque é muito fácil gastar toda a energia com tarefas do cotidiano. “Na correria do que pensamos que precisa ser feito simplesmente esquecemos de questionar o caminho que estamos tomando em nossas vidas”, constata.

De fato, quem nunca se viu um pouco perdido no meio de uma série de atividades, às vezes sem saber porque está acordando todos os dias para ir ao trabalho? Pensando nesse problema e em uma forma de estimular uma reflexão mais profunda, Rafael Carvalho (foto) traz cinco questões para servir de norteadoras para os profissionais sobre o que estão fazendo e onde querem chegar.

“Você está fazendo alguma coisa útil ou apenas fazendo? É muito fácil confundir entusiasmo com utilidade", alerta Rafael Carvalho. Foto: Rafael Carvalho/Divulgação

“Meu conselho é que o profissional separe um tempo para refletir sobre suas respostas para essas perguntas. Seja franco e mantenha essa rotina de tempos em tempos, como uma renovação de votos pessoais”, orienta.

1 – Por que você está fazendo?

“Já se pegou trabalhando em algo sem saber exatamente por quê? Só porque alguém disse para fazer. Isso é mais comum do que parece”, garante Rafael Carvalho. Na visão do empreendedor, é muito importante sempre perguntar a razão das coisas. “Lembra daquelas perguntas de crianças de 5 ou 7 anos? É preciso retomá-las”, orienta. “Para que serve o que estou fazendo? Quem sairá ganhando? Qual a motivação por trás desse trabalho? Saber as respostas para essas perguntas irá ajudar você a entender melhor o propósito do seu trabalho – ou a falta dele”, orienta Rafael Carvalho.

2 – Qual problema você está resolvendo?

De acordo com Rafael Carvalho, tentar resolver um problema que não existe é a maneira mais eficiente de desperdiçar tempo. “Qual problema você resolve? Existe realmente um problema a ser resolvido? Existe alguma coisa que não está clara o suficiente? Alguma coisa era impossível e agora tornou-se possível? Quando o profissional se fizer essas perguntas, poderá ver se está resolvendo um problema real ou imaginário. Se esse é seu caso, chegou o momento de parar e reavaliar o que está fazendo”, recomenda o empreendedor digital.

3 – Isso é realmente útil?

Rafael Carvalho observa que essa é uma das perguntas mais importantes que o profissional pode se fazer. “Você está fazendo alguma coisa útil ou apenas fazendo? É muito fácil confundir entusiasmo com utilidade. Em alguns momentos pode ser legal construir algo divertido. Mas, eventualmente, você precisa parar e perguntar-se se o que está fazendo é útil”, aconselha o empreendedor. “Muito cuidado com as distrações que irão aparecer ao longo da sua jornada: o que é legal desaparece, o que é útil perdura”, constata.

4 – Você está agregando valor?

Na visão do co-fundador e Diretor de Operações da HeroSpark, agregar qualquer coisa é fácil, agregar valor é difícil. “O que você está fazendo agora torna a vida das pessoas melhor? Elas podem fazer mais com seu produto ou serviço do que antes? Cuidado, em alguns momentos as coisas que você pensa que agregam valor, na verdade subtraem”, esclarece o empresário.

5 – Existe algum caminho mais fácil?

Rafael Carvalho orienta que o profissional se pergunte: existe algum caminho mais fácil? “Na maioria das vezes você descobrirá que esse caminho mais fácil é mais do que suficiente. Pare por algum tempo e pense quais alternativas você tem para conquistar os mesmos objetivos”, recomenda Rafael Carvalho. “Tome um café, monte uma lista com suas opções, converse com outras pessoas, amigos, mentores. Novos caminhos poderão surgir”, diz. “Nós somos muito bons em criar soluções complexas para problemas simples. Cuidado para não cair nessa”, alerta.

