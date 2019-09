Profissões na área de dança

Quais as possibilidades para quem quer seguir carreira profissional na dança? Thereza Rocha, pesquisadora, artista da dança e professora dos cursos de graduação em dança da Universidade Federal do Ceará (UFC), destaca o curso técnico e a graduação em dança como algumas das opções, mas não como pré-requisito para quem deseja atuar na área. Ela ressalta ainda o reconhecimento do artista da dança dentro do rol de campos de ocupações profissionais, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) de 2002, documento que pode ser consultado pelo site do Ministério do Trabalho e que serve de referência a pesquisas do IBGE, a registros do Ministério da Saúde, à Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre outros.

Carreira em expansão

Segundo a pesquisadora e artista da dança Thereza Rocha, até cerca de 30 anos atrás o campo profissional da dança se resumia basicamente às funções de dançar, ensinar e/ou coreografar. Hoje, aponta a docente da Universidade Federal do Ceará (UFC), o artista da dança tem outras atribuições, como escrever, pesquisar, fazer curadoria, fazer crítica de dança e atuar como gestor de cultura específico da dança.

“Como campo de atuação profissional, a dança também se expande na direção de outros campos de saber e de atuação. Ela pode se entrelaçar com a saúde, com a economia, com a comunicação e fazer surgir daí uma série de possibilidades profissionais que já existem”, indica a professora.

Para exemplificar essa expansão, Thereza menciona a vaga de concurso público existente na rede Sarah de hospitais federais para um profissional formado em dança. “Esse é outro reconhecimento e ganho profissional muito significativo da nossa área”, acrescenta.

Qualificação

Dentro da gama de opções da carreira profissional em dança, Thereza Rocha lembra que as capacitações se aplicam a fins diferenciados, por isso a escolha depende do objetivo da pessoa. A formação técnica, explica, é uma formação em nível de segundo grau que varia de acordo com o perfil do curso técnico em questão, ou seja, para o que ele está voltado.

“Pegando como exemplo o curso técnico em dança do Porto Iracema das Artes [ofertado em Fortaleza], ele está voltado à formação de um artista da dança com esse perfil de intérprete criador, voltado sobretudo à qualificação técnica de bailarinos, criadores e coreógrafos que queiram ampliar sua formação”, afirma.

A pesquisadora comenta que muitas pessoas que ingressam no curso técnico vêm de escolas e academias de dança que não necessariamente certificam seus alunos, apenas dão declarações pela quantidade de estudos aos quais a pessoa se dedicou naquela escola ou academia. Se a pessoa deseja, em paralelo, obter uma primeira certificação profissional na dança, ela pode procurar o curso técnico e qualificar a sua formação, descreve Thereza Rocha.

Ela lembra, ainda, que essa certificação, bem como essa capacitação técnica em dança, não são pré-requisitos com regulamentação profissional para o exercício dessas profissões que estão no rol de atividades ligadas a uma formação técnica. “O que nos cabe dizer é que o curso técnico é uma excelente – e eu diria necessária – qualificação profissional do artista da dança, que, entretanto, não necessita dessa certificação para atuar profissionalmente”, esclarece.

Graduação

Já no caso das graduações em dança, que se subdividem em bacharelado e licenciatura, Thereza Rocha sugere que a pessoa observe o que se chama perfil do egresso (geralmente disponível no próprio site dos cursos de graduação), ou seja, qual o perfil desse profissional formado pelo curso em questão. “Dependendo do perfil do egresso, o bacharelado se organiza mais, em geral, voltado também à qualificação profissional em nível de graduação do artista da dança. Mas ele também está voltado para a formação de pesquisadores em dança”, sinaliza a docente.

CURSOS DISPONÍVEIS NO CEARÁ

“Graças aos esforços da classe artística, o Ceará abriga espaços formativos públicos que contemplam diferentes níveis de formação em dança”, pontua Rosa Ana Druot de Lima, professora dos cursos de dança da UFC. Ela cita alguns desses espaços:

- Escola de Dança da Vila das Artes, que propõe uma formação básica em dança, acolhendo crianças a partir de 8 anos;

- Curso Técnico em Dança, ofertado pelo Porto Iracema das Artes, com o objetivo de formar profissionais técnicos de nível médio, capazes de atuar em dança como intérpretes/criadores;

- Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Dança da Universidade Federal do Ceará (UFC);

- Curso de Iniciação em Dança Contemporânea, partindo de uma iniciativa da Associação de Bailarinos, Coreógrafos e Professores de Danças do Ceará;

- Pode-se contar igualmente com projetos sociais que contemplam a arte da dança como a Edisca, a Associação Vidança e o Instituto Katiana Pena;

- As redes Cuca e o Centro Cultural do Bom Jardim (CCBJ) também oferecem programas pedagógicos em dança, incluindo o recentemente criado Curso Técnico em Dança, ofertado pelo CCBJ;

- Outras iniciativas, conduzidas por artistas e pesquisadores em dança, descentralizam as possibilidades formativas para outras cidades, como o Ponto de Cultura Galpão da Cena, em Itapipoca, a Associação Dança Cariri, em Juazeiro do Norte, e a Escola de Dança de Paracuru.