Profissões futuras

Mudança é a palavra de ordem que opera no futuro do mercado de trabalho. As profissões vão mudar, as relações empregatícias já estão mudando, o modo de empresa, empregadores, empregados e consumidores se relacionarem também está em questão. Nesse cenário, o que prevalecerá?

Um estudo da Center For the Future of Work (renomada empresa de tecnologia de informação) estabelecido pela Cognizant Technology Solutions, aponta 21 possíveis novas ocupações para o futuro. As opiniões e as hipóteses divergem, mas costumam ter em comum a crença na mudança, e que estar preparado para esse momento fará toda a diferença.

Para criar as possibilidades, a organização se baseou em macrotendências atuais em diversas áreas, como meio ambiente, migração, biotecnologia e demografia. E as previsões, que incluem as profissões de Controlador de estradas e de Corretor de dados pessoais, já são para a próxima década.

1 - Facilitador de TI

Explora tendências digitais e cria uma plataforma self-service automatizada para que usuários construam seus próprios ambientes colaborativos, incluindo assistentes virtuais.

2 - Oficial de ética de sourcing

Investiga, acompanha, negocia acordos de bens e serviços para garantir que gastos indiretos da empresa (em energia, restos e relações sociais) estejam alinhados aos padrões de ética de seus stakeholders.

3 - Conselheiro de compromisso de saúde

Trabalha remotamente para oferecer coaching individual e conselhos de bem-estar e saúde para usuários de pulseiras inteligentes, que monitoram suas atividades e sinais físicos. É preciso ter experiência com nutrição ou educação física e credenciais (obtidas em cursos on-line) em modalidades esportivas, como CrossFit ou ioga, além de saber lidar com ambientes culturalmente diversos.

4 - Analista de quantum machine learning

Pesquisa e desenvolve soluções de ponta que aumentam a velocidade e a performance de algoritmos e sistemas ao integrar as duas disciplinas.

5 - Chief trust officer

Trabalha com equipes de relações públicas e finanças para construir relações de confiança no setor financeiro e encorajar transparência e responsabilidade no mercado de criptmoedas.

6 - Walker/Talker

Profissional autônomo, como motoristas de Uber. Passa tempo com clientes idosos por meio de uma plataforma on-line para escutá-los e conversar com eles. Sua principal tarefa é ‘prestar atenção’,

segundo o estudo. É preciso ter mobilidade para visitar clientes em casa, quando for necessário.

7 - Técnico de saúde assistida por inteligência

artificial Examina, diagnostica e administra tratamentos apropriados para pacientes, auxiliado por tecnologia e por médicos acessíveis de maneira remota.

8 - Analista de cybercidade

Garante a segurança e a funcionalidade da cidade ao trabalhar pelo fluxo saudável de dados (ambientais, populacionais, etc.) pelo sistema por meio de qualificações em engenharia digital, conhecimentos sobre circuitos eletrônicos, metodologias de startup enxuta e experiência com impressão 3D. Saber ler e interpretar dados em analytics é diferencial.

9 - Diretor de portfólio genômico

O que faz: cria e executa estratégias para um portfólio de produtos biotecnológicos. É o profissional graduado em campo relacionado à genômica (mestrado é uma vantagem), com experiência de, pelo menos, uma década e habilidades de comunicação, liderança e negociação, além de um perfil analítico.

10 - Mestre de edge computing

Cria, mantém e protege o ambiente de edge computing ou computação na “borda” (trata-se do limite da rede de computação em nuvem, perto da fonte de dados). É um profissional com doutorado na área ou em áreas relacionadas, experiência com segurança e protocolo de internet das coisas, entre outros assuntos. Precisa ter capacidade de arquitetar e projetar ambientes de computação em nuvem ou edge computing.

11- Corretor de dados pessoais

Monitora e comercializa dados pessoais de um cliente e busca maximizar os ganhos em bolsas de dados nacionais e internacionais.

12 - Controlador de estradas

Monitora, regula, planeja e manipula espaços aéreos e estradas, programando plataformas automatizadas de inteligência artificial usadas para gerenciar espaços de carros e drones autônomos.

13 - Oficial de diversidade genética

Facilita a lucratividade e a produtividade da organização e, ao mesmo tempo, cria um ambiente de inclusão genética, operando de acordo com leis e guias relacionados à força de trabalho geneticamente aprimorada.

Saiba mais

Outras prováveis carreiras do futuro, apontadas no estudo da Center For the Future of Work estabelecido pela Cognizant Technology Solutions:

. Coach de bem-estar financeiro;

. Detetive de dados;

. Gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial;

. Guia de loja virtual;

. Alfaiate digital;

. Construtor de jornadas de realidade aumentada;

. Gerente de equipe humanosmáquinas;

. Curador de memórias pessoais.