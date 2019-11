Profissionais multi

“O que você quer ser quando crescer?”. Para aquelas pessoas que têm interesses em muitas áreas, essa pergunta pode ser uma das mais difíceis de se responder na infância. Quando adultas, ainda podem sentir a mesma dificuldade de se definir com uma profissão só, porque se identificam com múltiplas formações e realizam várias atividades profissionais. Estamos falando dos multipotenciais, um perfil que tem muito a contribuir nas empresas.

Competências diversas

Juliana Leão Dias: jovens multipotenciais sofrem quando precisam decidir uma graduação.

Em um mundo de especialistas, generalistas nem sempre são vistos com bons olhos. Mas isso está mudando, como observa Juliana Leão Dias, empreendedora e especialista em Atração e Gestão de Talentos. “A tendência é que a multidisciplinaridade e o perfil multipotencial tenham cada vez mais espaço no mercado de trabalho, visto que muitas funções podem ser substituídas por máquinas ou robôs, ou seja, serão cada vez mais valorizadas as competências de velocidade de aprendizado, capacidade de resolução de problemas e capacidade criativa”, afirma.

O que coloca os multipotenciais em vantagem é justamente o que muitos consideram como “sem foco”: o interesse em aprender coisas novas. Para os profissionais desse perfil, não se trata de se especializar em uma área só, mas ampliar o leque de possibilidades. “Muitas profissões do futuro ainda não existem e os multipotenciais podem ser os inventores de muitas delas”, aposta Juliana Leão Dias.

Como destaca a consultora, na mesma velocidade com que se interessam por um assunto, se desestimulam quando estão em um ambiente que não os envolva. É aí que muitas empresas acabam errando com estes profissionais. Mas, quando uma organização consegue identificar esses perfis, elas têm muito a ganhar com multipotenciais nas equipes de trabalho. “Para uma organização corporativa é fundamental ter um multipotencial em sua equipe, pois geralmente eles são capazes de assumir diversos papéis e funções, são ágeis e facilmente se destacam pela sua multidisciplinaridade. Outra competência é sua capacidade rápida de adaptação – que inclusive tem sido destacada como uma das competências mais importantes do século XXI”, comenta Juliana Leão Dias.

Interesses

Leonardo da Vinci não era apenas pintor. Célebre pela obra Monalisa, ele era também escultor, cientista, engenheiro, anatomista, matemático, escritor e arquiteto. Um legítimo multipotencial.

A americana Emilie Wapnick não conseguia responder a pergunta “O que você quer ser quando crescer” até que descobriu um padrão que se repetia: quando encontrava algo que despertava seu interesse, mergulhava naquele conhecimento intensamente até perceber que estava entediada e começar a fazer outra coisa. Isso gerava ansiedade por não se focar em uma atividade só e achar que a resposta à pergunta deveria ser apenas uma. Em seu TED Talk sobre multipotencialidade, Emilie Wapnick, que se identifica como artista, empreendedora, escritora, palestrante e coach, explica que algumas pessoas não têm apenas uma verdadeira vocação. A palestra tem mais de 6 milhões de visualizações e a posicionou como uma das maiores disseminadoras do tema.

Juliana Leão Dias observa que jovens multipotenciais sofrem quando precisam decidir uma graduação, gerando muita ansiedade em relação ao futuro profissional. Questionamentos como ‘serei feliz fazendo isso pelo resto da minha vida?’ são comuns aos multipotenciais nesse momento, o que é muito pertinente, já que esse perfil não se conforma com a estabilidade e busca constantemente novos desafios”, explica.

Para os multipotenciais, o natural não é se encaixar em um único padrão, mas ter a capacidade de desempenhar várias atividades. “Porém, há uma jornada até finalmente descobrir que de fato você é um multipotencial. Após a fase de autoconhecimento, existe a dificuldade em fazer a gestão dos seus próprios talentos, entender que não há nada de errado em ser um profissional com expertise em várias frentes de negócios ou até mesmo artísticas e esportivas”, afirma Juliana Leão Dias. Ou seja, tudo bem ser multipotencial.