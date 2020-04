Profissionais do futuro: habilidade com tecnologia e capacidade analítica

A pesquisa Competências e Habilidades para Profissionais do Futuro, realizada pela CI&T, multinacional brasileira especializada em transformação digital, em parceria com a Opinion Box, apontou que a habilidade com Tecnologia da Informação e a capacidade analítica serão vitais para os profissionais do futuro.

A combinação dessas virtudes será imprescindível para explorar o potencial das tecnologias no dia a dia de trabalho. Esse é o ponto de vista de 72,8% dos entrevistados pelo estudo. Somada a isso, a capacidade analítica contará muito nos próximos anos para 62,2% dos participantes da pesquisa.

Foram analisadas as opiniões de lideranças e pessoas de diversos níveis que trabalham em empresas com mais de 50 funcionários em todo o Brasil. No total, houve 1.182 respostas, dos mais diversos setores da economia.

A inteligência emocional será a principal competência necessária para se adequar ao mercado de trabalho para 58% dos entrevistados. Foto: Banco de Imagens

Soft skills

A pesquisa da CI&T e Opinion Box abordou capacidades técnicas e competências comportamentais (soft skills). Nesse aspecto, a inteligência emocional será a principal competência necessária para se adequar ao mercado de trabalho para 58%. Em seguida, estarão a criatividade, para 57,7%, e a capacidade de tomar decisões complexas, para 57,3%.

“Não vamos mais falar em profissionais que tenham um conhecimento apenas lógico, matemático e de programação, mas em profissionais mais completos, porque, além de ter essas habilidades, vão explorar o lado humanizado, comportamental, colaborativo, de trocas e de atitudes, algo que ajudará as companhias a se posicionarem em outro patamar”, afirma Eveline Zanotti, Senior Employee Experience Manager da CI&T.

A pesquisa também mostrou que a habilidade de ter proatividade será a mais importante para 40,6% dos ouvidos. Fatores como respeito e capacidade de comunicação também foram mencionados como relevantes para 39,8% e 31,3%, respectivamente.

O estudo ressalta ainda que profissionais que ocupam cargos de liderança acreditam que a própria liderança (32%) será uma habilidade interpessoal relevante e deverá estar à frente da criatividade (31,7%) e da comunicação (28,2%), por exemplo.

Lideranças

A pesquisa abordou também o papel das lideranças no contexto das mudanças das habilidades profissionais. Características como autoconhecimento e empatia serão pilares importantes no trabalho dos líderes do futuro, principalmente para perceber os limites dos times e estimular talentos individuais.

Os resultados mostram que líderes e colaboradores acreditam na importância de um modelo mental de crescimento; 81,5% acreditam na inteligência como habilidade que poderá ser desenvolvida com dedicação e esforço, ao mesmo tempo que veem os desafios como oportunidades de crescimento e aprendizagem.

Competências

Características como colaboração e gestão de pessoas também foram consideradas cruciais para o líder do futuro. De acordo com a pesquisa, ser capaz de promover o espírito colaborativo será muito importante para 54,4% dos líderes ouvidos.

Já a competência em gestão de pessoas e a liderança humanizada serão de grande importância para 52,7%. “O primeiro passo para o líder deverá ser a desconstrução do modelo mental modern management e a construção de um olhar de colaboração com os times. Ele deverá guiar suas pessoas em busca da melhor versão da companhia e delas mesmas”, afirma Cesar Gon, CEO e cofundador da CI&T.

“Em um mundo de incertezas e fluidez como o que temos hoje, o profissional do futuro é quem é capaz de experimentar novas formas de atuação, construir-se e desconstruir-se tendo como motivação o desejo de aprender e colaborar para ter uma companhia cada vez melhor e mais digital”, complementa Gon.

Saiba mais

Competências e habilidades identificadas pela pesquisa da CI&T e Opinion Box, a respeito do profissional do futuro:

72,8%

explorar o potencial das tecnologias no dia a dia

62,2%

capacidade analítica

58%

inteligência emocional para se adequar ao mercado de trabalho

57,7%

criatividade

57,3%

capacidade de tomar decisões complexas

40,6%

habilidade de ter proatividade

Fonte: Pesquisa Competências e Habilidades para Profissionais do Futuro, da CI&T e Opinion Box