Profissão valorizada

Por trás de um bom café tem um barista conhecedor de técnicas apuradas para extrair o melhor do grão. Seja um simples cafezinho, seja um drink elaborado, o barista é o profissional que vai fazer a diferença na experiência de consumo do café fora de casa.

Mercado promissor

O consumo interno de café no Brasil, no período de novembro de 2017 a outubro de 2018, cresceu de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior (novembro de 2016 a outubro de 2017), conforme levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). Graças à oferta de cafés de alta qualidade em cafeterias, restaurantes e panificadoras, a bebida segue crescendo, uma tendência que se observa globalmente. No Ceará, o consumo é um traço forte da cultura do povo, o que impacta diretamente o mercado da bebida. “Fortaleza está em uma época efervescente, sobretudo no que tange à cultura alimentar, e isso abrange as bebidas”, observa Vanessa Santos, Consultora da Área de Gastronomia do Senac Ceará. “Percebo as pessoas cada vez mais interessadas nas origens dos alimentos e em toda a cadeia produtiva, consequentemente, gerando fortes potenciais para todos os negócios, sobretudo os especializados”, completa.

Com um mercado que foca muito na experiência de consumo, o profissional barista se torna agente especial que agrega valor ao ato de beber café. “Faz toda a diferença consumir um produto ou ser atendido por um profissional que estudou o alimento e as suas transformações. A cultura da comida/bebida embalada nunca se preocupou com o sabor, e sim com a praticidade, enquanto que os profissionais que estudam para isso são capazes de tirar o melhor dos alimentos e bebidas por meio de técnicas especiais”, argumenta a consultora. Nesse sentido, o barista, além de servir um bom café, é o responsável por elaborar cardápios de bebidas à base do grão, como drinks, licores e outras bebidas alcoólicas ou não, como explica o barista Manuel de Oliveira Lima, instrutor de gastronomia do Senac Ceará. “O barista é o profissional tecnicamente especializado em cafés e seus derivados. É responsável por preparar e servir cafés expressos, coados ou especiais, além de desenvolver bebidas alcoólicas à base de café”.

Além de cafeterias, o profissional encontra oportunidades de trabalho em eventos, feiras, exposições, órgãos públicos, hotéis e até em aviões e navios de cruzeiros.

Perfil profissional

Do barista é exigido que tenha pleno conhecimento da máquina e todos os utensílios, conheça a matéria-prima, as características e as diferenças entre os tipos de grãos, o processo de torrefação, a moagem e as técnicas que são aprendidas em cursos de formação. “Procura-se desenvolver o paladar e apresentar as técnicas corretas, falando desde o processo de colheita, passando por secagem, torrefação e moagem”, afirma Vanessa Santos.

Para Manuel Oliveira de Lima, “o barista precisa ser apaixonado por café, ter um paladar apurado, saber manusear os equipamentos, fazer um curso especializado de barista, ser simpático e criativo e surpreender o paladar do cliente”. Vanessa Santos destaca outros diferenciais: “o profissional também deve ser organizado e um bom gestor, visto que, na maioria das vezes, o ‘departamento’ é de um profissional só”.