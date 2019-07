Produtos digitais

De aulas de culinária a preparação para o Enem. De cursos de marketing a aulas online de forró. A internet definitivamente tornou-se terra de oportunidades para quem quer aprender e quem deseja ensinar e faturar com isso. Os cursos online estão entre as opções de infoprodutos, mas o mercado é amplo de possibilidades para produtores de conteúdo.

Cursos, podcast, e-books e até o acesso a comunidades virtuais podem ser comercializados como produtos na internet. Se você deseja ter acesso a conhecimentos que podem ajudá-lo em alguma área da vida e está disposto a pagar por isso, certamente encontrará na internet alguém vendendo o respectivo infoproduto.

Se não existir ainda, talvez você possa um dia ser o criador desse produto.

Como explica Léo Lacerda, professor universitário e infoprodutor, em tempos de crise econômica, o mercado de infoproduto tem sido uma opção atraente para profissionais que desejam uma fonte de renda. Soma-se ainda outro fator: a relação com o trabalho não é mais a mesma, o que estimula a busca por alternativas mais flexíveis e até outras carreiras. “Mais do que o aumento do desemprego, há pessoas insatisfeitas com seus trabalhos, não encontrando mais sentido nos empregos convencionais e buscando um pouco mais de propósito, liberdade e tempo com a família. Nesse contexto, os infoprodutos são uma saída para conseguir renda extra”, analisa.

Léo Lacerda: "infoprodutos são uma saída para conseguir renda extra”.

A facilidade que a internet proporciona também é um fator que favorece o crescimen-to dos infoprodutores. Com um celular e aplicativos de edição de vídeo, é possível iniciar um canal no YouTube, por exemplo. Até mesmo a comercialização dos infoprodutos é simples com o suporte de plataformas de automação que possuem todo o aparato para receber os pagamentos. “A tecnologia ajuda muito. Ter uma plataforma para colocar as aulas, em que você só paga a comissão do pagamento, é muito simples”, observa Léo Lacerda.

Sem fórmula mágica

Quem acredita ser esse um mercado de ganho fácil se engana. Colocar um infoproduto à venda pode até ser descomplicado, com a ajuda de plataformas de automação. Ressalta-se que não é qualquer produto que se consegue vender e lucrar facilmente. É preciso ter um conteúdo de valor, diferente do que já existe. Afinal, quem vai pagar para ver o que no Youtube tem de graça? A menos que você seja o diferencial. “Imagina que você tem um conhecimento diferenciado, útil para alguém no mercado e você pode ensinar e ganhar com isso. Lucrar R$ 1 mil ou R$ 100 mil por mês vai depender do seu produto, do seu mercado e se ele está disposto a pagar um valor alto”, pondera Léo Lacerda.

Ofertar um bom conteúdo é um dos desafios dos infoprodutores, o que inclui saber a melhor forma de apresentá-lo e, se for um curso, a melhor didática. “Às vezes você tem uma pessoa que entende muito do assunto, mas é péssima passando aquele conteúdo. Professores e consultores saem na frente porque são acostumados a fazer isso”, observa.

Outro desafio é a própria comercialização. Sem uma boa estratégia de vendas e de marketing, o infoproduto não vende por si só. “Você vai ter que investir um tempo nisso para aprender a fazer ou vai ter que contratar uma empresa especialista nisso, porque dá trabalho. Isso vai exigir certa dedicação”, adianta o empresário.

Saiba mais

Termos comuns no mercado de infoprodutos

- Produtores: criadores de infoprodutos

- Plataforma de negócios:empresas que funcionam como lojas virtuais, por realizarem a comercialização e a monetização dos produtos digitais.

- Afiliados: vendedores de infoprodutos. Recebem comissão pelas vendas.

Tipos de infoprodutos:

- Cursos: aulas em vídeo.

- E-books: Livros digitais com conteúdo mais aprofundados sobre determinado assunto.

- Pesquisas: estudos de mercado distribuídos de forma digital.

- Podcasts:gravações em áudio.

- Acesso a comunidades virtuais: conteúdo exclusivo para assinantes.

- Webnars: eventos digitais transmitidos ao vivo.

- Ferramentas: planilhas, teste e ferramentas práticas que auxiliam o trabalho de alguém.

Plataformas de negócios

Para quem quer começar sem muita preocupação com gerenciamentos de pagamentos e uma gestão mais robusta de site, pode colocar o infoproduto à venda em alguma plataforma de negócios. Algumas opções são:

Hotmart

www.hotmart.com

Eduzz

https://www.eduzz.com/

Monetizze

www.monetizze.com.br

Caminho possível: dicas para se tornar um infoprodutor.

- O professor universitário ensina que o primeiro passo para quem deseja criar um infoproduto é responder às seguintes perguntas: “No que eu sou realmente bom”? e “Isso pode virar um infoproduto?”.

- O segundo passo é validar a ideia e procurar saber se o mercado deseja aquele produto. “Começa com um vídeo no YouTube, manda para algumas pessoas e vê o que elas acham. Aproveita as redes sociais pra fazer isso”, sugere Leo Lacerda.

- Traçar estratégias de marketing e de vendas também deve estar no planejamento do infoprodutor. Se não tiver este conhecimento, busque ajuda de especialistas. “Se não atrair clientes não vai vender aí não adianta de nada. Não caia nessa de dinheiro fácil e rápido, porque isso é uma probabilidade mínima”, diz.

- A preocupação em oferecer um conteúdo de qualidade deve ser constante para o infoprodutor. E isso significa vender algo que resolva o problema de outras pessoas. “Se você não estiver resolvendo uma dor do outro lado nem ensinando a pessoa a fazer uma coisa importante ou passando informação relevante que a pessoa vai utilizar, provavelmente você não vai ter sucesso. Se preocupe com o produto, com a forma como vai passá-lo”, arremata.