Preparação emocional pode contribuir para concursos

“A maratona de preparação para um concurso público exige estratégias de estudo, resumo e revisão específicas. Sem falar em todo o trabalho psicológico e emocional para se adquirir disciplina, resiliência e blindagem para toda a enxurrada de pressão que recebemos”, pontua André Naberezny, mentor para concursos ( @vo ceaprovadoja ) e analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) na função de arquiteto. Ele enfatiza que o componente psicológico e emocional faz toda a diferença durante a preparação e, principalmente, na hora da prova.

Naberezny sugere que o aspirante a servidor público se cerque de pessoas que o ajudem a alcançar seus objetivos, não sejam empecilhos. “Tanto na sua família quanto no seu círculo de amizade ou mesmo no cursinho que você frequenta busque estar ao lado de quem pensa de maneira construtiva, encontrando soluções para os problemas e não problemas para cada situação”, ensina o profissional, que foi aprovado em mais de 10 concursos públicos.

André Naberezny: ciência moderna já comprovou exaustivamente os benefícios de dedicarmos um momento para a oração ou a meditação Foto: Divulgação

O mentor ressalta a importância da prática da oração ou da meditação. “Sempre lembro aos meus alunos: desenvolva um relacionamento pessoal com seu criador, independentemente de religião ou de credo. Busque conhecer e desenvolver uma amizade diária com aquele que te ama e que cuida de ti em cada passo. A ciência moderna já comprovou exaustivamente os benefícios de dedicarmos um momento para essa prática. Sem ela você também poderá passar, mas garanto que será bem mais difícil. Para mim, a fé foi essencial para atravessar essa jornada tão difícil e exigente”, acrescenta André Naberezny, que também atua como formador de formadores na Escola Superior da Magistratura Cearense (Esmec) e na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).

Leveza

“É importante saber que estudar para concursos é uma etapa necessária para todos aqueles que desejam um bom trabalho, com a vantagem da estabilidade, da possibilidade de crescimento, além de muitos benefícios. Para que seja o mais produtiva possível, é necessário que seja vivenciada com leveza. Para se alcançar esse estado, faz-se necessário que a pessoa tenha em mente sempre a vida que ela vai viver quando alcançar o tão sonhado cargo público”, destaca André Naberezny.

Quando ele era concurseiro, exemplifica, criou um mural com várias imagens de metas que alcançaria nas mais diversas áreas da vida depois que se tornasse servidor público. “E todos os dias eu visualizava esse mural para me dar motivação e focar toda minha energia no meu objetivo”, revela o arquiteto.

Como se trata de um meio e não um fim em si mesmo, é uma etapa que não deve demorar mais do que o necessário. “Para isso, aconselho que quem estiver lendo essa matéria procure focar todos os seus esforços nesse momento tão importante. Saber ter foco - como diz Steve Jobs - é saber dizer não para todas as outras coisas e sim para o seu único objetivo”, recomenda o analista do TJCE. “Acredite: você já tem dentro de si todas as ferramentas de que precisa para alcançar os seus sonhos, basta encontrar as pessoas certas para lhe ajudar, e a primeira pessoa é você”, finaliza.

Saiba mais

“Viva esse momento de maneira inteira, com total estado de presença e responsabilidade. Depois da prova, tire uns dias somente para você. Aliás, toda semana, durante a sua preparação, tire pelo menos de um a dois turnos para não pensar em nada relacionado a estudos. Precisamos diariamente dessa nutrição emocional para avançarmos de maneira sadia. Trabalhe sua espiritualidade. Proteja sua mente e suas emoções. Sorria. Não se leve tão a sério, você é muito mais que somente essa área da sua vida. Caso não passe, respire, chore, se preciso – mas somente o necessário. Saiba que você é alguém mais forte, mais inteligente e mais preparado do que antes. Levante a cabeça e mire no próximo alvo”, orienta o mentor para concursos André Naberezny.