Pontos de atenção

Os dias que antecedem a prova de um concurso público costumam ser de muita ansiedade para os candidatos. Afinal, os concurseiros passaram geralmente por semanas e meses de preparação, com tempo para estudar a teoria, fazer resumos, simulados e revisões. E todo esse processo se resume a algumas horas, no momento da avaliação.

Viviane Rocha (foto), professora de Técnicas de Estudos da Central de Concursos – empresa com 28 anos de tradição no segmento de cursos preparatórios para concursos públicos –, traz cinco dicas muito valiosas para o candidato se organizar e realizar uma boa prova. De acordo com a especialista, é muito importante estar atento e não cometer erros básicos, que podem comprometer o resultado.



1. Local de prova

Certifique-se que você está no local correto para realizar a prova. Muitas universidades podem ter campus em ruas próximas e isso poderá causar alguma confusão. Nas vésperas da prova, deixe separado os materiais que serão utilizados e relacione os documentos que devem ser levados.

2. Alimentação

Tenha cuidado com as refeições nas horas anteriores à prova. Procure hidratar-se e alimentar-se adequadamente, evitando alimentos pesados e gordurosos. Na hora da prova, os alimentos, como sanduíches, devem estar acondicionados em embalagens transparentes, assim como as garrafas de água (transparentes e sem rótulo).

3. Material da prova

Fique atento ao que vai ser utilizado na hora da avaliação. Confira se as canetas, de tinta azul ou preta, estão em pleno funcionamento. Ao receber o caderno de provas e a folha de respostas (gabarito), leia atentamente as informações da folha de rosto de seu caderno de provas e cheque se os seus dados pessoais estão corretos.

4. O início da prova

Leia as questões atentamente e comece pelas que você julgar serem mais fáceis. Caso seja necessário, pule as que podem demandar muito tempo na resolução e separe alguns minutos no final para revisá-las e respondê-las.

5. Cartão de respostas

Limpe a ponta da caneta na hora de passar o gabarito e cuidado para não molhar ou amassar a folha ou o cartão de respostas. Separe pelo menos os últimos 30 minutos para passar o gabarito das questões de múltipla escolha. Lembre-se de que não serão aceitas marcações a lápis na folha do gabarito. Revise o conteúdo da redação, passando-o para a folha definitiva.