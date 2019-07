Plano de atuação

Fazer uma avaliação pessoal, definir objetivos e traçar maneiras de chegar até eles são passos fundamentais para a elaboração do plano de carreira. Não importa a sua área de atuação, esse plano é fundamental para quem busca uma carreira sólida e almeja o sucesso. Planejamento, foco e dedicação também são elementos que compõem essa ferramenta, sempre em alta no mercado de trabalho.

Ao avaliar a si mesmo, o profissional percebe seu momento atual, seus pontos fracos e fortes, o que precisa ser aprimorado e as aptidões que podem colaborar para conseguir suas metas. Para isso, ter claro quais são seus objetivos é fundamental. Como você pretende estar daqui a 5, 10 ou 20 anos? Não adianta projetar sonhos impossíveis, mas uma promoção, uma nova carreira ou ser dono do próprio negócio são exemplos realistas que podem ser alcançados.

E não existe objetivo sem estratégia para atingi-lo. O que pode ser feito na atualidade para você chegar lá? O que falta acontecer? Ao se fazer essas perguntas, o profissional pode perceber que é necessário investir na sua qualificação, por exemplo. Cursos de capacitação, idiomas e treinamentos que ampliem seu conhecimento em áreas diferentes da sua são exemplos de medidas que contribuem para o seu crescimento pessoal e profissional.

Para reforçar sua determinação, espelhar-se nos bons exemplos é uma prática positiva. Há diversos cases de sucesso no mercado de trabalho, e aprender com o relato desses profissionais é sempre válido. Muitos deles sonharam, se empenharam, arriscaram agir e obtiveram excelentes resultados.

Desafios

Ajuda muito se você colocar no papel tudo o que pensou. Faça tópicos com os pontos listados, pois isso vai ajudá-lo a acompanhar as metas e os desafios propostos. Faça o exercício da mentalização: todos os dias, dedique um tempo para ler o plano novamente, atualizando as ideias e fixando seus objetivos, mesmo diante de alguma dificuldade que surgir. Fique à vontade para incluir novas metas que o ajudem a gerenciar o seu plano de carreira, pois você sempre pode descobrir potenciais que precisam ser desenvolvidos.

Depois de definir seus objetivos, enumere cinco competências comportamentais que já possui e outras cinco que precisa desenvolver ou adquirir para chegar ao resultado desejado. Também aponte cinco capacidades técnicas que já possui e outras cinco que deve aperfeiçoar para atingir seus propósitos. Trace metas e prazos para realizar essas melhorias até completar o período estabelecido. As anotações podem ajudar a elaborar outros planos, caso seja necessário.



Como fazer

Passo a passo para elaborar seu plano de carreira

Passo 1: Sair da zona de conforto

Estar aberto a correr riscos e se lançar a novas experiências é essencial.

Passo 2: Reflita sobre sua realidade

Entender o seu estado atual é o início do plano de carreira.

Passo 3: Defina seu objetivo

Quem você deseja ser profissionalmente daqui a 5, 10 ou 20 anos?

Passo 4: Reflita sobre seu objetivo

Por que vale a pena alcançar tal objetivo? Por que isso é importante? As respostas devem estar alinhadas aos seus valores e ao que você pretende alcançar.

Passo 5: Estabeleça metas

Identifique a distância que o separa do seu estado desejado.

Passo 6: Invista em seu aprendizado

Identificar o que precisa aprender, adquirir ou mudar fica muito mais fácil quando você investe em autoconhecimento.

Passo 7: Estime prazos para cada meta

As metas devem ser organizadas para permitir que você alcance determinado objetivo em um período bem definido. Dessa forma, é possível considerar de forma realista as dificuldades e os obstáculos que serão enfrentados.