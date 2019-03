Para acertar na redação

Para a aprovação final em diversos concursos públicos, uma redação clara, objetiva e que atenda os requisitos exigidos pela banca examinadora tem um peso decisivo. A dissertação exige um bom preparo por parte do candidato, uma vez que é uma matéria diferenciada. Para uma boa redação, a evolução do domínio da escrita acontece de forma contínua e lenta, por meio da prática da escrita e da leitura frequente de livros e jornais. E é muito importante evitar erros básicos, que podem comprometer todo o esforço para chegar até o momento da prova.

Etapa decisiva

Escrever bem é uma arte e nem sempre o candidato está plenamente preparado para fazer uma dissertação de excelência. No entanto, é bom conhecer alguns erros básicos que podem e devem ser evitados na hora de exibir e desenvolver suas ideias no papel. Isso pode ajudar muito a melhorar o desempenho nessa parte dos concursos que, muitas vezes, reprovam os candidatos e podem comprometer o esforço de meses de planejamento, trabalho e estudo.

Um dos erros mais comuns a comprometer os candidatos a uma vaga é fugir do objetivo e do tema solicitados no enunciado da questão. Confira, a seguir, os erros mais comuns em dissertações de concursos públicos.



Argumentos e explicações originais e concretas

São fundamentais em uma redação de qualidade. Generalizações e achismos, como “a educação no Brasil é deficitária” não são considerados argumentos e empobrecem o texto. Se for pontuar uma situação ou um fato, acrescente dados concretos para embasar seu ponto de vista.



Fugir do tema

É uma das falhas mais recorrentes em redações de concursos públicos. Fatalmente leva o candidato a tirar nota zero. A dica principal é ler muito bem a proposta no enunciado e, se necessário, grifar as palavras mais importantes para ajudar no desenvolvimento da escrita.



Verbos no imperativo

Não utilize expressões de ordem ou que demonstrem diálogo com o leitor, do tipo “faça sua parte” ou “pense sobre isso”. Se escrever dessa forma, o candidato com certeza vai fugir da discussão exigida e jogar para o leitor a responsabilidade de fazer a reflexão. E o que a redação propõe é o contrário, que o candidato exponha seu pensamento claramente.



Pessoas gramaticais

Outro erro muito comum é iniciar o texto usando “nós”, mudar para a terceira pessoa, e terminar usando “eu”. Ou o contrário. Essa confusão no uso das pessoas gramaticais deixa claro que o candidato não segue uma ideia em uma linha de raciocínio, o que compromete a nota final.



Coerência

Construir frases desestruturadas é um dos fatores que mais podem comprometer a dissertação. Se a leitura não fluir, haverá perda de pontos. Em uma boa redação, as informações não podem aparecer jogadas. Tudo deve estar conectado no desenvolvimento das ideias. É essencial não utilizar elementos contraditórios. Para evitar esse equívoco, leia e releia com atenção o que escreveu.



Escrita ilegível

Seja a letra cursiva ou de forma, é vital que o candidato escreva de forma legível para a compreensão da dissertação. Se errar uma palavra, risque-a e continue escrevendo em seguida.



Erros de português

É inadmissível erros de ortografia, concordância, semântica, pontuação, coesão e sintaxe. Tome cuidado para não cometer o erro de escrever como se fala. A escrita exige a obediência às regras da norma culta da língua.



Dica

Não é à toa que a prática leva à perfeição. Para fazer uma boa redação, a regra de ouro é exercitar a escrita. Apesar de essa dica parecer um pouco óbvia, há ainda pessoas que não praticam redação para concursos públicos. Escrever bem é resultado de muita leitura e prática. Escreva, pelo menos, uma redação por semana. Dessa forma, você estará desenvolvendo o senso crítico, fruto da leitura de várias fontes de informação, como livros, jornais, sites, revistas etc. Os temas escolhidos para uma redação são sempre atuais, e alguns bem polêmicos. Há ainda casos em que os organizadores do concurso apresentam temas relacionados à instituição que você presta concurso.