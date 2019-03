Oportunidades no Nordeste

A Prefeitura de Massapê (a 244 km de Fortaleza), na Região Metropolitana de Sobral, tem concurso público aberto para o preenchimento de 141 vagas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com inscrições até o dia 3 de março. As funções de operador de máquinas pesadas (2 vagas), motorista categoria “B” (4) e motorista categoria “D” (5) são para os candidatos com Ensino Fundamental. Os salários iniciais são de R$ 998 para os dois primeiros cargos e R$ 1.400 para o último.

Os candidatos que possuem o Ensino Médio e/ou curso técnico podem disputar as vagas para agente administrativo (60), cuidador (10), orientador social (5), técnico de vigilância sanitária (1), técnico em enfermagem (5) e técnico de saúde bucal (3). Para todos esses cargos, o salário é de R$ 998.

A remuneração de R$ 1.200 a R$ 5.500 é para os cargos de nível superior: analista de recursos humanos (1), analista jurídico administrativo (1), assistente social (4), contador (1), enfermeiro (4), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), pedagogo (1), procurador (1), psicólogo (1) e professor nas áreas de ciências (1), educação física (2), geografia (1), história (1), matemática (4), educação fundamental I (8) e educação infantil (8).

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Massapê devem ser feitas no site do Pró-Município (www.promunicipio. com), organizador do certame. A taxa tem os valores de R$ 60 (Ensino Fundamental), R$ 90 (Médio e Técnico) e R$ 120 (Superior). O exame será aplicado em Massapê, no dia 19 de maio.



Pernambuco

O Estado de Pernambuco tem dois concursos anunciados, para instituições de Educação Superior: o da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A primeira delas anunciou certame para o preenchimento de vagas nos campi de Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru. São 166 vagas no total, para os níveis médio, curso técnico e superior. Em todos os casos, as inscrições podem ser feitas de 16 de abril a 19 de maio, por meio do site https://www.ufpe.br/progepe/concurso-de-tecnicos-administrativos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 78 para os níveis médio e técnico e de R$ 125 para o superior. O exame está previsto para o dia 18 de agosto.

Quem possui nível médio pode se candidatar às funções de administrador de edifícios (2 postos) e assistente em administração (85), com remunerações de R$ 1.945,07 e R$ 2.446,96, respectivamente. Quem possui Ensino Médio e formação em curso técnico específico pode concorrer às vagas de desenhista de artes gráficas (4), técnico de laboratório/ biologia (5), técnico de laboratório/ nutrição e dietética (1), técnico de laboratório/química (4), técnico de tecnologia da informação/ sistemas (5), técnico em artes gráficas (1), técnico em contabilidade (21), técnico em eletrotécnica (1), técnico em mecânica (1), técnico em radiologia (1) e técnico em enfermagem (2), com salário de R$ 2.446,96.

As ofertas de nível superior (salário de R$ 4.180,66) são para administrador (3), analista de tecnologia da informação/ sistemas (2), arquiteto e urbanista (7), assistente social (3), diretor de produção (1), economista (2), engenheiro ambiental (1), engenheiro elétrico (1), engenheiro mecânico (1), médico cardiologista (2), médico clínica médica (1), médica psiquiatra (2), químico (1), sanitarista (1), psicólogo (2), tecnólogo/ segurança privada (1), biomédico (1) e enfermeiro (1).

Já a Universidade Federal Rural de Pernambuco tem inscrições até o dia 11 de março para o preenchimento de 21 vagas para professor do magistério superior classe A, nível 1. A lotação ocorrerá na sede Dois Irmãos e nas unidades acadêmicas de Garanhuns, Serra Talhada e Cabo de Santo Agostinho. As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico da UFRPE (www.concurso.ufrpe.br), com taxa de participação entre R$ 130 e R$ 190. A data prevista para a prova é 22 de abril.



Paraíba

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) tem concurso com 131 vagas para cargos técnico- administrativos nos campi de Areia, Bananeiras, João Pessoa, Mamanguape e Rio Tinto. Há oportunidades para todos os níveis de formação, com salários de R$ 1.945,06 (Ensino Médio), R$ 2.446,96 (Ensino Médio e Técnico) e R$ 4.180,66 (Superior). Os aprovados no concurso terão direito, ainda, a auxílio alimentação mensal no valor de R$ 458, entre outros benefícios.

Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 25 deste mês, por meio do site do Instituto AOCP (www. institutoaocp.org.br), organizador do processo. As taxas vão de R$ 45 a R$ 85. As provas serão no dia 7 de abril.



Prefeitura de Massapê

Incrições: até 3 de março

Prova: 19 de maio

www.promunicipio.com



Universidade Federal de Pernambuco

Inscrições: de 16 de abril até 19 de maio

Prova: 18 de agosto

https://www.ufpe.br/progepe/concurso-de-tecnicos-administrativos



Universidade Federal Rural de Pernambuco

Inscrições: até 11 de março

Prova: 22 de abril

www.concurso.ufrpe.br



Universidade Federal da Paraíba

Inscrições: até 25 de fevereiro

Prova: 7 de abril

www.institutoaocp.org.br