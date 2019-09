Opções pelo Nordeste

Diversos Estados do Nordeste estão com concursos públicos abertos neste mês de setembro. São oportunidades de empregos para todos os níveis de escolaridade.

Bahia

A Polícia Militar do Estado da Bahia (PM-BA) tem edital aberto para o preenchimento de 88 vagas para ambos os sexos – 60 postos para o curso de formação de oficiais da PM-BA e 28 para o curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros da Bahia. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 29 de setembro.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá preencher a ficha cadastral no site www.cfopmbm2019.uneb.br e pagar a taxa de R$ 138. O certame da PM-BA tem as seguintes etapas: prova objetiva, prova discursiva, avaliação psicológica, teste de aptidão física, exame médico-odontológico, exame documental e investigação social.

Os candidatos devem ter, no máximo, 30 anos, diploma de conclusão de curso do Ensino Médio, altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e 1,55m para sexo feminino e carteira de habilitação na categoria “B”.

Durante o período de realização do curso de formação de oficiais, o candidato matriculado na condição de aluno receberá, a título de bolsa de estudo, R$ 2.251,37 (no primeiro ano), R$ 2.626,59 (segundo ano) e R$ 3.001,82 (terceiro ano).

Rio Grande do Norte

A Prefeitura de Parnamirim (RN) (imagem acima), localizada na Região Metropolitana de Natal, tem edital de concurso público para provimento de 244 vagas. Os postos são os de apoio escolar, sendo 13 reservadas a pessoas com deficiência. Os candidatos devem ter diploma do Ensino Médio e vão concorrer a um salário inicial de R$ 998 para jornada de trabalho

semanal de 40 horas.

As inscrições serão recebidas a partir de amanhã (dia 23) até o dia 22 de outubro, no site do Funcern (www.funcern.br), órgão responsável pelo processo seletivo.

Todos os inscritos serão avaliados por meio de uma única prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 17 de novembro de 2019. Os resultados estão previstos para serem divulgados no dia 4 de dezembro deste ano.

Pernambuco

A Prefeitura de Vertentes (PE), município localizado a 142 km de Recife, tem edital de concurso público com remunerações que vão de R$ 998 a R$ 10.000. O certame visa o preenchimento de 89 vagas, além de formar cadastro reserva. O concurso tem chances de nível fundamental para assistente de consultório dentário (6 postos) e motorista CNH “D” (10). O Ensino médio é exigido para os candidatos ao posto de oficial administrativo (2) e técnico em enfermagem (7), função que também requer formação técnica.

As carreiras de nível superior são para enfermeiro (7); fisioterapeuta (2); nutricionista (2); odontólogo (2); odontólogo PSF (7); médico nas áreas de PSF (6), clínico (2), colposcopista (1), endocrinologista (1), ginecologista (1), obstetra (1), ortopedista (1), pediatra (2) e psiquiatra (1); professor de 1º ao 5º ano (13) e professor de 6º ao 9º ano nas áreas de artes (2), educação física (2), ensino religioso (1), geografia (1), história (1), inglês (1), matemática (6) e português (1).

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico (www.idhtec.org.br) até o dia 6 de outubro, sendo cobradas as taxas de R$ 70 (nível fundamental), R$ 80 (médio) e R$ 90 (superior). A prova está marcada para o dia 17 de novembro de 2019.

Alagoas

Estão disponíveis 300 vagas no concurso público da Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL), localizado a 140 km da capital Maceió, com salários entre R$ 998 e R$ 4.728. Os candidatos com nível fundamental podem concorrer às funções de auxiliar de serviços de apoio e administrativos educacionais (40 postos), merendeiro escolar (20) e vigia escolar (20). A exigência de Ensino Médio/técnico é para as vagas de autoridade de trânsito (3), agente de combate a endemias (2), condutor de veículos escolares (5), motorista (10), secretário escolar (8), técnico de recursos humanos (1), técnico em enfermagem (5), técnico em higiene dental (2), técnico em informática (1) e técnico em segurança do trabalho (1).

As oportunidades de nível superior são para analista de compras, licitações e contratos (1), analista de controle interno (1), arquiteto (1), assistente social (2), contador (1), educador físico (1), enfermeiro (2), enfermeiro obstetra (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), jornalista (2), museólogo (1), nutricionista (2), odontólogo (1), odontólogo buco-maxilo (1), odontólogo pediatra (1), odontólogo periodontista (1), psicólogo (2), terapeuta ocupacional (1), professor de artes (1), entre outras funções.

As inscrições vão até o dia 25 de outubro, por meio do site do Instituto de Administração e Tecnologia (www.admtec.org.br) e o pagamento da taxa: R$ 80 (nível fundamental), R$ 100 (médio) e R$ 120 (superior). As provas do certame da Prefeitura de Palmeira dos Índios estão marcadas para o dia 17 de novembro de 2019 e serão realizadas na própria cidade e municípios vizinhos, conforme será informado no cartão de confirmação de inscrição (CCI).

Piauí

Para o preenchimento de 55 vagas do seu quadro de pessoal, a Prefeitura de Campo Largo (PI) abriu edital de concurso público, cujas inscrições vão até o próximo dia 26 de setembro. A ficha de inscrição e mais informações sobre o certame, estão no site do organizador, o Crescer Consultorias (www.crescerconcursos.com.br). Os valores da taxa de participação são de R$ 60 (Ensino Fundamental), R$ 80 (nível médio) e R$ 100 (formação superior). Todos os inscritos no concurso da Prefeitura de Campo Largo serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada nos dias 13 e 20 de outubro de 2019.

De acordo com o edital, os salários iniciais oferecidos vão de R$ 998 a R$ 6.000. Os candidatos que têm o Ensino Fundamental podem disputar as funções de serviços gerais (7 vagas), vigia (8) e motorista (5). Para Ensino Médio e/ou técnico, as chances são para os cargos de auxiliar administrativo (5), agente de endemias (2), agente comunitário de saúde (1), educador social (1), técnico em saúde bucal (1) e técnico de enfermagem (1).

O nível superior é requisito para os postos de dentista (1), médico Saúde da Família (1), fisioterapeuta (1), assistente social (1), psicólogo (1) e professor nas áreas de educação física (3), português (4), matemática (3), geografia (1), história (1), ciências (1), inglês (1) e polivalência (5).

