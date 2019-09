Novos rumos para a carreira

O mês de setembro traz oportunidades para concursos em diversos órgãos fora do Estado do Ceará. Sempre é possível seguir em busca de novos rumos profissionais, e abaixo trazemos certames abertos com vagas interessantes para diversos segmentos.

Piauí

Entre os dias 24 de setembro e 6 de novembro de 2019 estão abertas as inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) (foto acima). Serão preenchidas 41 vagas para o quadro permanente de pessoal – 20 são para nível médio e 21 para formação superior. Para o Ensino Médio, as vagas são as de assessor técnico legislativo, nas especialidades de taquigrafia (4 vagas), informática (4), cerimonial público (4), radiodifusão (4) e administrativa (4). Quem tem o nível superior pode concorrer à carreira de consultor legislativo nas áreas de redação de atas e revisão de debates (4), direito (4), contabilidade (4), tecnologia da informação (4), comunicação social (4) e biblioteconomia (1). Os salários oferecidos são de R$ 2.310,14 para assessor e R$ 4.068,39 para consultor, com jornada semanal de 30 horas para todos os cargos.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Universidade Federal do Piauí (UFPI), instituição que organiza a seleção (www.ufpi.br).

Para participar, as taxas são de R$ 70 (assessor técnico legislativo) e R$ 120 (consultor legislativo). O concurso terá as seguintes etapas: prova objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório – a ser aplicada no dia 12 de janeiro de 2020; e análise de títulos, classificatória.

Roraima

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) (foto ao lado) tem dois editais de concursos que somam 274 vagas – 60 imediatas e 214 para formação de cadastro reserva (CR) para os cargos de professor, técnico e assistente. Os interessados em concorrer a uma das oportunidades devem fazer a inscrição no site do organizador do concurso, o Idecan (www.idecan.org.br), até o dia 29 de setembro de 2019. As taxas de inscrição têm valores de R$ 70 (níveis médio e técnico), R$ 100 (formação superior) e R$ 140 (professor).

Os inscritos no concurso IFRR serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada no dia 15 de dezembro de 2019. Os salários para os aprovados vão de R$ 1.945 a R$ 9.616.

Sergipe

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe (CRF-SE) tem edital aberto para o preenchimento de 11 vagas em cargos de nível superior, sendo uma imediata e dez para formação de cadastro reserva (CR). O local de trabalho dos aprovados será a cidade de Aracaju (SE).

Os cargos oferecidos são os de administrador (5 CR) e farmacêutico-fiscal júnior (1 vaga + 5 CR), que requerem nível superior e registro no órgão de classe. O último posto também requer carteira de habilitação na categoria “B” e disponibilidade para viagens. Os salários vão de R$ 2.500 a R$ 5.828.

As inscrições vão até o dia 23 de setembro e devem ser feitas no site do Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br), organizador do certame. As taxas são de R$ 50 (administrador) e R$ 60 (farmacêutico-fiscal júnior). A prova está marcada para o dia 20 de outubro de 2019, e a divulgação do resultado, no dia 30 de janeiro de 2020.

O concurso terá as seguintes avaliações: prova objetiva (caráter eliminatório e classificatório); prova discursiva (eliminatória e classificatória); e análise de títulos (classificatória).

Minas Gerais

Estão sendo oferecidas 560 vagas – duas para preenchimento imediato e 558 para cadastro reserva – no concurso público do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região - Minas Gerais (CRN9-MG), com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Os postos de trabalho para os aprovados serão em cidades de Minas Gerais, como Belo Horizonte, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Uberlândia, Barbacena e Divinópolis. Os ganhos mensais variam de R$ 2.207,95 a R$ 5.556,95.

O cargo de auxiliar operacional (25 postos para CR) é opção para quem possui Ensino Fundamental. Com o Ensino Médio, é possível concorrer como assistente administrativo (1 vaga imediata + 154 CR) e auxiliar administrativo (50 CR). O 2º grau e formação técnica são requisitos para auxiliar de Contabilidade (25 CR), assistente técnico em nutrição dietética (50 CR) e assistente de informática (25 CR). O quadro de vagas é completado pelas carreiras de nutricionista assistente técnico (25 CR) e nutricionista fiscal (1 + 204 CR), com exigência de curso superior.

As inscrições (www.quadrix.org.br) vão até o dia 23 de setembro, e a prova está prevista para o dia 27 de outubro, com a divulgação do gabarito no dia seguinte.

Amapá

O certame para a Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) (foto acima) vai preencher 129 vagas imediatas, distribuídas entre cargos nos níveis médio e superior. No total, os candidatos do nível superior terão 61 postos de trabalho, sendo três para advogado legislativo e 58 para analista legislativo em diversas áreas. A remuneração inicial é de R$ 11.395,01 para a primeira posição e de R$ 10.128,90 para analista. As demais oportunidades serão para o Ensino Médio: assistente legislativo (58 postos, com salário de R$ 5.064,45) e auxiliar legislativo (10 vagas, com vencimentos R$ 3.798,34).

As inscrições para o concurso da Alap começam nesse próximo dia 23 de setembro e vão até o dia 30 de outubro de 2019. A prova objetiva – que cobrará as disciplinas de Português, Raciocínio Lógico Matemático, Geografia e História do Amapá e Conhecimentos Específicos – será aplicada no dia 2 de fevereiro de 2020, na cidade de Macapá. A divulgação do gabarito será no dia seguinte e o resultado, no dia 8 de outubro.

A ficha de inscrição e mais informações sobre o concurso estão no site da organizadora, a Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). A taxa de inscrição custa de R$ 80 a R$ 140.



