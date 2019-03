Chegou. Amanhã é o momento tão esperado da prova do concurso para o qual você estuda há tanto tempo. O que fazer, então, na véspera do exame? Ficar nervoso ou apreensivo? De forma nenhuma! Simplesmente é um momento de concentração para o grande momento. Trazemos dicas para ajudá-lo nesta ocasião tão especial.

O que fazer

Para alguns, o dia anterior ao concurso é uma ocasião de martírio e ansiedade. Para outros, é o momento de relaxar totalmente, afinal “se não aprendi até agora, não é na véspera que vou aprender”, assim pensam muitos. A recomendação dos especialistas para esse dia é evitar os extremos: bebidas alcoólicas, comidas pesadas e outras atitudes que você já sabe que não te fazem bem ou não costumam te deixar bem.

É justamente aí que está a dica mais importante: identificar, previamente, o que te ajuda a lidar com a ansieda de e o que faz você se sentir confortável. Ficar com a família, ver os amigos, ir à praia, tomar um banho de piscina, fazer passeios ao livre ou uma caminhada leve com alongamento são algumas opções. Resta saber o que funciona bem para você.

Dormir com qualidade e em quantidade suficiente na noite anterior é uma orientação valiosa para que você acorde renovado no dia do exame, para os dias anteriores a ele - e para a vida como um todo. Já é sabido que nosso organismo precisa descansar, de preferência no horário da noite, em que não há luz solar, para armazenar as informações adquiridas ao longo do dia. O sono é a renovação das atividades cerebrais, é o descanso para um corpo que passou o dia em atividade, mesmo que tenham sido apenas trabalhos mentais e as que nos mantêm vivos, como as funções cardíacas e digestivas.

Pegar leve

Sabendo do que você gosta, vá por esse caminho. Presentear-se com mimos é outra sugestão. Uma massagem relaxante, algumas horas com um amigo querido que a rotina de estudos puxada não tem lhe permitido ver, experiências que proporcionem contato com a natureza. Algo que te faça relaxar.

No entanto, se você não consegue se acalmar por completo sem dar uma última olhada nos livros, uma lida a mais naquele assunto difícil, revise-o. Se para você isso é importante, faça. Mas o conselho de quem já passou por isso é pegar leve e organizar esses resumos previamente. Na realidade, esse dia é um momento para arejar a mente e ficar com a cabeça descansada. Há quem recomende parar de estudar três dias antes do certame, para ir aliviando o estresse e a estafa que podem ser causados em decorrência dos estudos nos últimos meses.

O que você puder fazer para espantar o estresse é válido, desde que não prejudique o seu dia seguinte.

Organização

O dia anterior ao concurso é o momento para se preparar para o grande acontecimento. Atitudes básicas, como conferir o local da prova e o meio de transporte para chegar lá são essenciais. Já planejar se irá de carona, quem vai te levar, combinar horários com essa pessoa; se for de transporte público, o ideal é que conheça o trajeto e que já saiba quais transportes precisará pegar. O segredo é fazer uma programação que te permita chegar tranquilamente, com 30 minutos de antecedência, pelo menos, ao local de prova.

Outros detalhes importantes: o que há no entorno desse local e no trajeto que você percorrerá até chegar lá? Cheque se algum evento pela cidade estará acontecendo na mesma data e hora da prova e pode alterar seu tempo de percurso.

Também é o momento de separar o que levará para o certame: canetas, lápis e borrachas; documento de identidade; cartão de inscrição; remédios, lanches e dinheiro para deslocamento e lanche. Atenção ao clima e à possibilidade de chover ou de ser frio em sua sala de prova. Se for friorento, levar um agasalho é fundamental. Separe também as roupas que usará no dia do exame. Vestimentas confortáveis são as recomendáveis. Com organização e planejamento, você chegará à prova descansado e pronto para obter um bom resultado.

Dica

Por garantia, é bom colocar dois despertadores para o dia da prova, incluindo um que não dependa de energia elétrica.