Março de oportunidades

Neste mês de março, há oportunidades de concursos abertos em duas Prefeituras do Estado do Ceará – Jijoca de Jericoacoara e Acaraú – e para carreiras militares, no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Ainda há tempo para se inscrever em todos esses certames.



Certames em andamento

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara tem concurso aberto para preencher 71 vagas, em todos os níveis de escolaridade. A data de inscrição é até o dia 21 deste mês. Quem possui nível fundamental pode concorrer como motorista CNH “D” (5 vagas). Para o nível médio/técnico há oportunidades para agente administrativo (5), avaliador de imóveis (1), guarda de trânsito (5), técnico em agropecuária (1), técnico em enfermagem (2), técnico em turismo (1), topógrafo (1), guarda municipal (2), fiscal de obras e posturas (2) e professor de educação básica I (5).

Já para as funções a seguir, é necessário o nível superior: analista de controle interno (2), auditor ambiental (1), auditor fiscal (1), cirurgião dentista (1), contador (1), enfermeiro (2), engenheiro de tráfego (1), engenheiro eletricista (1), farmacêutico (1), fiscal ambiental - especialista em meio ambiente (2), fiscal de tributos (2), fiscal sanitário (5), fisioterapeuta (2), nutricionista (1), procurador do município (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (1), professor de língua portuguesa (2), professor de matemática (3) e médico anestesiologista plantonista (2), clínico geral (1), ginecologista obstetra plantonista (2), ortopedista plantonista (2), psiquiatra ambulatório (1) e veterinário (1).

As inscrições podem ser feitas no certame da organizadora, a Crescer Consultoria (crescerconcursos.com.br), com taxas de R$ 62,50 (nível fundamental), R$ 85 (médio) e R$ 137,28 (superior). A prova objetiva será aplicada nos dias 21 (ensinos fundamental e médio) e 28 (professor e funções de nível superior) de abril. Mais informações pelo telefone (86) 3303.3883.



Acaraú

São 373 vagas – 94 imediatas e 279 para cadastro reserva – oferecidas pelo concurso público da Prefeitura de Acaraú (238 km ao Norte de Fortaleza), com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições vão até o dia 15 de março.

Candidatos com o Ensino Fundamental podem disputar os empregos de mecânico de máquinas pesadas, motorista categoria “D”, operador de máquina patrol, operador de pá carregadeira e operador de retroescavadeira.

Quem tem o Ensino Médio e/ ou curso técnico pode se inscrever para os cargos de agente municipal de trânsito, auxiliar administrativo, fiscal de trânsito, fiscal de tributos, guarda municipal, motorista categoria “D”, técnico agropecuário, técnico ambiental/tecnólogo em saneamento ambiental e técnico em pesca.

Para o Nível Superior, as vagas são para agrônomo, assistente social, auditor administrativo, auditor de controle interno, auditor fiscal, engenheiro civil, engenheiro de pesca, engenheiro florestal, fiscal ambiental/engenheiro ambiental, fiscal ambiental/geólogo, procurador administrativo, procurador trabalhista, procurador tributário, subprocurador, técnico ambiental/advogado, técnico ambiental/biólogo e veterinário.

Os salários iniciais oferecidos vão de R$ 998 e chegam a R$ 3.000. As inscrições devem ser feitas no site do Centro de Treinamento e Desenvolvimento – Cetrede (cetrede. com.br) e custam R$ 65 (nível fundamental), R$ 85 (médio) e R$ 125 (superior). A prova será aplicada em Acaraú, em data a ser divulgada a partir de 8 de abril, no site da organizadora.



Forças Armadas

Exército, Marinha e Aeronáutica trazem oportunidades de concursos neste início de ano. A Aeronáutica vai selecionar 227 jovens – entre 17 e 24 anos com Ensino Médio completo – para o curso de formação de sargentos. Depois de formados, os militares terão salário de R$ 3,8 mil. As candidaturas no concurso da

Aeronáutica devem ser feitas até o dia 19 deste mês, somente pela internet, no site da Escola de Especialistas de Aeronáutica (http://ingresso.eear.aer.mil.br), que tem todos os detalhes do certame.

Já o Exército tem concurso para preencher 1.100 vagas para sargento de ambos os sextos, para os níveis médio e técnico, nas áreas geral/ aviação, música e saúde. As inscrições vão até o dia 20 de março, e os candidatos devem ter entre 17 e 26 anos e altura mínima de 1,55 para as mulheres e 1,60 para os homens. Inscrições e mais informações, pelo site da Escola de Sargentos das Armas (http://www.esa.eb.mil.br).

Na Marinha, o concurso é para admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. No total, estão em disputa 960 vagas, para homens entre 18 e 21 anos e Ensino Médio completo. As inscrições se encerram no dia 28 de março, devendo ser efetuadas pela internet (marinha.mil.br/cgcfn) ou pessoalmente em diversas regiões.



Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara

Inscrições até o dia 21 de março

Provas: 21 e 28 de abril

crescerconcursos.com.br



Prefeitura de Acaraú

Inscrições até o dia 15 de março

Prova com data a ser divulgada, a partir de 8 de abril

cetrede.com.br



Aeronáutica

Inscrições até o dia 19 de março

Provas: primeira fase no dia 2 de junho

http://ingresso.eear.aer.mil.br



Marinha

Inscrições até o dia 28 de março

Provas: primeira fase no dia 28 de maio

marinha.mil.br/cgcfn



Exército

Inscrições até o dia 20 de março

Provas: primeira fase no dia 4 de agosto

esa.eb.mil.br